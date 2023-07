Indignação seletiva em São Bernardo

Da Redação



26/07/2023 | 07:00



Na política, o pau que bate em Chico nem sempre bate em Francisco. E os aliados do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), parecem ser adeptos ferrenhos da distorção do dito popular. Vários aliados do tucano saíram em defesa da deputada estadual Carla Morando (PSDB), contestando a declaração do deputado estadual e pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira, que disse que a “única grande obra de Orlando Morando foi ter eleito sua mulher, Carla”. O presidente da executiva paulista do PSDB, Marco Vinholi, e o deputado federal Marcelo Lima (PSB) foram dois que vieram a público citar machismo na fala do petista. Porém, os dois se calaram quando, em 2021, o próprio Morando chamou uma moça de “vaca” e “vagabunda” em rede nacional. À época, durante entrevista à BandNews TV, Morando criticou uma festa que acontecia em meio à pandemia e disparou: “Isso é uma vaca. É preciso dar um tanque de roupa suja para ela lavar”.

Confiança

E, por falar em Luiz Fernando Teixeira (PT), o deputado estadual e pré-candidato do petismo em São Bernardo demonstra otimismo em obter o apoio do PDT na cidade. Ele tem feito conversas com caciques da legenda e assegura que, na hora certa, irá atrair o partido. O diretório municipal hoje é presidido por Jefferson Magno, que tem falado que será candidato a prefeito em 2024.

Inovação – 1

Ex-deputado federal e candidato a governador na última eleição, Vinicius Poit esteve em São Caetano na noite de segunda-feira para participar da 3ª edição do InovaDay, evento organizado pela Prefeitura para debater ações de inovação.

Inovação – 2

Poit, que tem raízes no Grande ABC, hoje é CEO do Estímulo, comentarista da CNN e foi um dos formuladores do Marco Legal das Startups. “Defendo ensinar o empreendedorismo na escola. Empreender não é só abrir ou manter um negócio. É ter a atitude de se deparar com um problema e pensar em uma solução diferente”, disse Poit. A palestra do ex-parlamentar foi acompanhada pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

Aniversário

Vereador licenciado e atual secretário de Ações Governamentais da administração de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB) celebrou ontem 40 anos de vida. E deu uma grande festa em um renomado bufê da Rua das Figueiras, no bairro Jardim.

Precatórios – 1

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), protocolou o projeto de lei modernizando a Câmara de Conciliação, instrumento que busca agilizar acordos de pagamento de precatórios e, assim, diminuir o estoque. O assunto foi adiantado pelo secretário de Assuntos Jurídicos de Santo André, Caio Costa e Paula, em entrevista ao Diário.

Precatórios – 2

O tema deve ser o primeiro grande assunto da volta do recesso na Câmara de Santo André. As férias dos vereadores terminam nesta semana. A Câmara de Conciliação é uma das ferramentas do município para reduzir o volume de precatórios, que hoje ultrapassa a casa do R$ 1,5 bilhão.