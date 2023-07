Prefeitura de São Caetano promoverá sorteio de prêmios em comemoração aos 146 anos da cidade

Da Redação



25/07/2023 | 17:18



Durante entrevista coletiva à imprensa nesta terça-feira (25/7) no Palácio da Cerâmica, o prefeito José Auricchio Júnior anunciou que a Prefeitura de São Caetano realizará sorteios de prêmios para aqueles que prestigiarem os shows em comemoração aos 146 anos da cidade e contribuírem com a doação de, ao menos, 1kg de alimento não perecível. O evento contará com a participação de grandes atrações, como Ara Ketu (27/7), Diogo Nogueira (28/7), Ira! (29/7) e Felipe Araújo (30/7), todas se apresentando a partir das 20h30, no Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica).

Os participantes terão a chance de concorrer a prêmios, incluindo 4 TVs, 4 bicicletas e 4 micro-ondas, um por noite. Além disso, na última noite, haverá o sorteio especial de uma moto.

Para participar dos sorteios, será fornecido um cupom por pessoa, independentemente da quantidade de quilos de alimentos doados. O sorteio ocorrerá 10 minutos antes de cada apresentação principal. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, auxiliando assim a população mais vulnerável da cidade.

Além dos shows, a programação de aniversário de São Caetano inclui outras atividades, como a tradicional missa de aniversário que acontecerá na sexta-feira (28/7) às 10h, na Paróquia São Caetano (Matriz Velha), no Bairro Fundação. Na sequência, será distribuído bolo para o público no Parque Municipal Província de Treviso.

Durante a coletiva, o prefeito José Auricchio Júnior também fez uma retrospectiva das realizações de seu governo, destacando o programa "Avança São Caetano", que abrange 97 obras com um investimento total de R$ 713 milhões. Dentre as ações já entregues, destacam-se o Atende Fácil Saúde, o Hospital Veterinário Universitário Municipal São Lázaro e a Ubasa (Unidade Básica de Saúde Animal). Outros projetos estão em andamento, como as requalificações urbanas da Praça Cardeal Arcoverde e da Rua Santa Catarina, previstas para serem concluídas até o final deste ano, e o Novo Viaduto Independência e o Parque Tamoyo, que serão entregues no primeiro semestre de 2024.

Além das obras, o prefeito ressaltou os serviços de destaque oferecidos à população, como a Telemedicina, que já realizou mais de 35 mil atendimentos, e os programas EducaTech e Educa+Vidas, que capacitaram profissionais de 47 escolas para agir em situações de emergência. Por fim, José Auricchio Júnior enfatizou que São Caetano terá seu primeiro restaurante popular, o "Nosso Prato", que servirá café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1, com previsão de início de atendimento até outubro.