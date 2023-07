Prefeitura de São Caetano promove 3º Inova Day com a presença de Vinicius Poit

Da Redação



25/07/2023 | 17:11



Na noite de segunda-feira (24/7), o Palácio da Cerâmica foi o cenário da terceira edição do Inova Day, realizado pela Prefeitura de São Caetano. O evento reuniu empreendedores da cidade e teve como palestrante principal Vinicius Poit, CEO do Estímulo, comentarista da CNN e um dos responsáveis pelo Marco Legal das Startups, um projeto aprovado no Congresso Federal com o objetivo de aprimorar o ambiente de negócios para empresas de base tecnológica e ligadas à inovação.

O Inova Day visa promover o ecossistema de negócios e estimular o networking entre os diversos agentes econômicos da região. É uma excelente oportunidade para aqueles que buscam aprimorar seus conhecimentos e se conectar com pessoas interessadas em contribuir com o desenvolvimento de São Caetano e do Grande ABC.

Durante o evento, o prefeito José Auricchio Júnior destacou algumas ações da Prefeitura para incentivar o empreendedorismo na cidade. Entre elas, mencionou o Programa de Microcrédito, que tem como propósito tornar o ambiente econômico local mais competitivo e favorecer o desenvolvimento da região, proporcionando crédito de forma ágil, fácil e segura, sem a necessidade de intermediação de instituições financeiras. A regulamentação desse programa deverá ser finalizada até o fim do ano, definindo valores, prazos e condições.

Vinicius Poit discorreu sobre o tema "Empreendedorismo que Transforma", compartilhando suas experiências na formulação do Marco Legal das Startups e em sua atuação à frente do Estímulo. Ele enfatizou a importância de ensinar empreendedorismo nas escolas e destacou que ser empreendedor não se resume apenas a abrir ou manter um negócio, mas também envolve a atitude de encarar problemas e buscar soluções inovadoras.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação, Daniel Córdoba, definiu o evento como uma iniciativa para contribuir com o desenvolvimento de São Caetano, fomentando a geração de empregos e renda na região.

Além das palestras, o Instituto Mauá de Tecnologia apresentou o FabLab Móvel durante o Inova Day. Essa extensão do FabLab Mauá tem como objetivo levar à comunidade externa os recursos e possibilidades disponíveis no Campus, oferecendo serviços de prototipagem digital, workshops e treinamentos.