Morando toma drible de Paulo Serra

Da Redação



25/07/2023 | 07:00



Enquanto o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), entregava a revitalização do campo do clube União Lyra Serrano, considerado o primeiro com medidas oficiais do País, o prefeito Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, anunciava início das obras de revitalização do campo de futebol do Parque Selecta. A diferença das obras provocou comentários no meio político da região no fim de semana. Isso porque o material publicitário de Morando pareceu ser algo para tentar ofuscar a entrega de Paulo Serra – mas com proporções muito distantes. A obra de Santo André envolve o restauro de um patrimônio histórico não só para o Grande ABC, mas para o País. A de Morando, a reforma de um campo de futebol amador.

Ponto facultativo

A Câmara de São Caetano adotou ponto facultativo no horário dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo Feminina, que acontece na Austrália e na Nova Zelândia. Ontem, o expediente só começou após a goleada brasileira sobre o Panamá, por 4 a 0.

Organização – 1

O presidente do diretório municipal do PDT em São Bernardo, Jefferson Magno, busca colocar a legenda como alternativa à classe política da cidade. Nos últimos meses, seu primeiro passo adotado foi fazer sua imagem ser conhecida: espalhou outdoors pelo município.



Organização – 2

O segundo passo tem sido costurar, nos bastidores, alianças em busca de trazer protagonismo ao PDT – o último expoente da sigla na cidade foi o ex-presidente da Câmara Ramon Ramos, morto em acidente de carro em 2019. Um discurso na tentativa de atrair quadros foi a mudança na legislação eleitoral, que limitará o número de candidatos à vereança por partido ou federação – assim, fazendo o PDT uma via para acolher potenciais postulantes.



Organização – 3

Magno também assegura estar firme no comando da legenda. Recentemente, alguns figurões da classe política de São Bernardo foram ao encontro do cacique nacional do PDT, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, com o objetivo de pegar o comando da legenda. Magno garante ter ouvido do próprio Lupi que ele tem carta branca para tocar a estratégia pedetista no pleito.



Oficial

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), confirmou, por decreto, o nome de Pedro Kassab para batizar o Atende Fácil Saúde. Pedro Kassab é pai do secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab (PSD).



Contragolpe – 1

Mais movimentações aconteceram em Mauá no fim de semana depois que esta coluna mostrou que as contas do ex-prefeito e atual deputado estadual Atila Jacomussi (SD) estão na Câmara Municipal para apreciação dos vereadores. A contabilidade de 2019 veio com recomendação de rejeição por parte do Tribunal de Contas do Estado e, se a Casa mantiver a avaliação da Corte, Atila pode ter problemas jurídicos para a eleição.



Contragolpe – 2

Atila usou suas armas para contra-atacar. Pegou aliados e jornais próximos para dizer que o prefeito Marcelo Oliveira (PT) também estaria com problemas jurídicos pelo fato de ter tido contas contestadas na época em que foi presidente da Câmara, entre 2015 e 2016. O chumbo está trocado.