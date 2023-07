São Caetano vence os Jogos Regionais e quebra jejum de seis anos

Da Redação



24/07/2023 | 18:43



São Caetano se consagrou campeã dos 65º Jogos Regionais, um título que a cidade não conquistava havia seis anos. Demonstrando sua tradição como celeiro de atletas, a equipe sul-caetanense alcançou o topo do pódio com um total de 312 pontos, superando adversários de peso como Santos, que obteve 305 pontos, e Praia Grande, com 256,5 pontos. A cidade celebra essa vitória e os atletas seguem focados, preparando-se agora para os 85º Jogos Abertos do Interior, que acontecerão em Rio Preto, entre 2 e 14 de outubro.

Os 65º Jogos Regionais contaram com a participação de 21 cidades, reunindo mais de 4 mil atletas que competiram em 23 modalidades esportivas. Além da cidade anfitriã, São Bernardo do Campo, destacaram-se delegações de Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Jandira, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Caetano do Sul e Taboão da Serra, além de municípios da Baixada Santista, como Cubatão, Mongaguá, Praia Grande, Santos, Peruíbe, Guarujá, Bertioga e Itanhaém.

O Secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Mauro Chekin, expressou sua alegria com a conquista e a importância dessa vitória após um longo período sem o título. A equipe de São Caetano obteve uma pontuação notável, garantindo uma vantagem significativa para o restante do torneio. Orgulhoso das conquistas, Chekin enfatizou que 78% dos atletas que subiram ao pódio são naturais de São Caetano, evidenciando o impacto positivo do investimento no esporte local.

As vitórias da delegação de São Caetano foram impressionantes, com conquistas de ouro no atletismo feminino, bocha, ginástica rítmica, judô feminino, malha mista, vôlei feminino e vôlei de praia masculino, além do badminton masculino e feminino na categoria de 21 anos, tênis feminino na mesma categoria, xadrez masculino na categoria de 21 anos e damas masculino e feminino, também na categoria de 21 anos. Além disso, brilharam com a medalha de prata no atletismo masculino, basquete masculino e feminino, biribol, ciclismo masculino, judô masculino, ginástica artística feminina na categoria de 14 anos, xadrez feminino na categoria de 21 anos e tênis masculino na categoria de 21 anos. Para completar, a equipe conquistou medalhas de bronze na capoeira masculina, futebol feminino, karatê feminino, natação masculina, taekwondo feminino, vôlei de praia feminino e futsal masculino na categoria de 21 anos.

Com sua presença marcante nos Jogos Regionais, São Caetano mais uma vez enaltece o potencial esportivo de sua cidade e demonstra o valor do investimento em esporte e lazer para a formação de talentos e a promoção da saúde e bem-estar de seus cidadãos. O município agora aguarda ansiosamente os Jogos Abertos do Interior, onde espera alcançar novos triunfos e representar com excelência a sua tradição de sucesso no cenário esportivo.