GCM de São Caetano prende 4 por roubo de material de construção

Da Redação



24/07/2023 | 18:40



A Guarda Civil Municipal de São Caetano realizou uma operação que resultou na prisão de quatro indivíduos, com idades entre 19 e 26 anos, por praticarem furto em uma obra no Bairro Santa Maria.

A ação ocorreu no período da tarde de sábado (22), quando os agentes da GCM realizavam rondas preventivas pela região. A equipe recebeu informações da Cecom (Central de Comunicações) da GCM, indicando que homens suspeitos estariam dentro de uma construção civil.

Prontamente, os guardas se dirigiram ao local e constataram a presença dos quatro suspeitos furtando materiais de construção e ferramentas. Sem perder tempo, efetuaram a prisão dos indivíduos e os conduziram à Delegacia Sede de São Caetano, onde permaneceram detidos à disposição da Justiça pelo crime de furto qualificado.

Durante a ação, a GCM apreendeu as ferramentas e materiais de construção utilizados pelos criminosos e prontamente os restituiu ao representante da construção civil afetada, garantindo assim a recuperação dos bens furtados.

A rápida e eficiente resposta da Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul demonstra o empenho e dedicação da equipe na proteção do patrimônio público e privado, bem como na segurança dos cidadãos do município. O trabalho preventivo e a atuação ágil da GCM são fundamentais para coibir atividades criminosas e garantir a tranquilidade da população.