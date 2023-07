Faculdade Anhanguera do Grande ABC disponibiliza cursos gratuitos

Da Redação



24/07/2023 | 10:27



Unidades da Faculdade Anhanguera no Grande ABC ofertam uma seleção de 28 cursos de férias totalmente gratuitos para auxiliar os profissionais a impulsionarem suas carreiras. A iniciativa, promovida pelas unidades de Santo André e São Bernardo, visa proporcionar conhecimento acessível a todos os interessados.

Em Santo André, os cursos acontecerão entre os dias 24 e 28 de julho, tanto no período diurno quanto noturno. As aulas serão realizadas de forma presencial e também online nos campi Benedetti, Centro e Poli da Anhanguera Santo André. A lista inclui diversas oportunidades, como instruções em Primeiros Socorros, Culinária Italiana - Risoto, Tipagem Sanguínea, a Ciência do Sono e sua influência no bem-estar físico e mental, além de temas como Desvendando os Mistérios do Cérebro na Prática, Banho e Tosa em Animais, Rótulos Alimentares, entre outros. Para se inscrever, os interessados devem realizar a inscrição prévia por meio do link disponibilizado, e ao término dos cursos, receberão certificados de participação.

Na unidade de São Bernardo do Campo, os cursos acontecerão entre os dias 24 de julho e 01 de agosto, em horário noturno e formato presencial. A diversidade de opções abrange temas relevantes, tais como Psicologia dos Desastres e Catástrofes, Técnicas de Coleta de Sangue, Empreendedorismo na Gestão de Carreira, Sindicância Prisional, Aferição de Pressão e Teste de Glicemia, Marketing Jurídico, Exercício Físico e Nutrição, além de temas relacionados à ascensão do poder judiciário brasileiro, motivação profissional, Técnicas de Pipetagem e Microscopia, e a atuação do profissional de recursos humanos em situações especiais. Os interessados em participar desses cursos deverão realizar inscrição prévia por meio do telefone (11) 99264-3870.

As vagas são limitadas, por isso, é importante garantir a inscrição o quanto antes. Aproveite essa chance de crescimento pessoal e profissional, e não perca a oportunidade de enriquecer seu currículo com certificados dos cursos gratuitos oferecidos pelas unidades da Anhanguera no Grande ABC.



SERVIÇO:

Anhanguera Santo André promove 15 cursos de férias gratuitos

Inscrições pelo site: link

Cursos – campus Benedetti

Endereço: Av. Alberto Benedetti, 444 – Vila Assunção – Santo André

Dia: 24.07 – às 19h

Curso: Spa das Mãos e Pés – online

Dia: 25.07 – às 9h

Curso: Traço de Concreto: Como identificar as misturas corretas? – presencial

Dia: 25.07 – às 9h e 19h

Curso: Banho e Tosa em cães e gatos – presencial

Dia: 25.07 – às 15h

Curso: Como visualizar através de software o design de interiores e arquitetura?

Dia: 25.07 – às 19h

Curso: Como ser um Microempreendedor – MEI

Dia: 25.07 – às 19h

Curso: Remediação de áreas contaminadas

Dia: 26.07 – às 19h

Curso: Contrato de Namoro e União Estável

Dia: 28.07 – às 19h

Curso: Crimes de Violência Doméstica

Cursos – campus Centro

Endereço: Rua Senador Flaquer, 456 – Centro – Santo André

Dia: 24 e 25.07 – às 10h e 19h

Curso: Como preparar o seu Álcool em gel antisséptico – presencial

Dia: 25 e 26.07 – às 9h e 19h

Curso: Primeiros Socorros – presencial

Dia: 25.07 – às 9h e 19h

Curso: Tipagem Sanguínea: Aprenda a identificar seu tipo de sanguíneo – presencial

Dia: 25.07 – às 19h

Curso: A Ciência do Sono: Como a Psicologia pode aprimorar seu Bem-Estar Físico e Mental

Dia: 25.07 – às 19h

Curso: Desvendando os Mistérios do Cérebro na Prática

Dia: 25.07 – às 19h

Curso: Rótulos alimentares: Você sabe o que você come?

Cursos – campus Poli

Endereço: Av. Pedro Américo, 850 - Vila Homero Thon, Santo André

Dia: 25.07 – às 15h

Curso: Culinária Italiana – Risoto

Anhanguera Santo Bernardo do Campo promove 13 cursos de férias gratuitos

Inscrições pelo telefone: (11) 99264-3870