Primeiro campo de futebol do País é reinaugurado em Paranapiacaba

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



23/07/2023 | 01:10



O dia 22 de julho ficará marcado para sempre na história de Paranapiacaba. Durante a abertura da 22ª edição do tradicional Festival de Inverno da vila, foi inaugurado o campo de futebol União Lyra-Serrano, considerado o primeiro com medidas oficiais do Brasil, fundado em 1894 na vila inglesa.

O equipamento esportivo passou por obras de intervenção, como a restauração da arquibancada de madeira, a recuperação dos trilhos de trem que servem como base para o alambrado, substituição da drenagem do campo, novo gramado, entre outros reparos.

A restauração, iniciada em fevereiro de 2021, foi realizada com recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Cidades Históricas na ordem de R$ 3,9 milhões.

Além do equipamento esportivo, também foi inaugurado um memorial a Charles Miller, considerado o pai do futebol no Brasil. O espaço, localizado ao lado do campo, conta como a sua história e trajetória estão relacionadas com o clube mais antigo do Grande ABC, União Lyra Serrano. O memorial contou com investimento de R$ 20 mil.

Participaram do evento o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), a primeira-dama e deputada estadual, Ana Carolina Serra, o secretário de Turismo e Viagens do Estado, Roberto de Lucena, o superintendente do IPAHN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Danilo de Barros Nunes, entre outras autoridades.

Lucena destacou a série de intervenções realizadas em Paranapiacaba nos últimos anos. “Em 2016 estive aqui e fiquei desalentado por ver o estado de abandono que estava Paranapiacaba. Por isso, quero destacar a alegria que fiquei quando voltei no mês passado à vila e me deparei com essa nova Paranapiacaba, o carinho de mais de 100 intervenções, que devolveu o orgulho aos moradores. Estamos à disposição para mostrar a vila para o Brasil e para o mundo”, disse o secretário.

Já Paulo Serra destacou a importância do campo para a história do município. “Aqui é um patrimônio histórico, e consequentemente patrimônio cultural da cidade. Quando aprendemos a história conseguimos planejar o futuro. Respeitamos e preservamos o passado, e é isso que o campo representa, além de todo seu potencial turístico. É um dia muito importante, é um dos equipamentos que temos mais orgulho”, pontuou o prefeito.

Charles Miller neto e os bisnetos do pioneiro do futebol no Brasil também marcaram presença na inauguração do memorial.

FIP

A 22ª edição do FIP (Festival de Inverno de Paranapiacaba) começou ontem e continuará neste domingo e no próximo fim de semana, nos dias 29 e 30 de julho, das 11h às 18h. São mais de 60 atrações, envolvendo cerca de 300 artistas de Santo André e da região, em seis pontos principais da vila. A Prefeitura estima receber 150 mil visitantes nos quatro dias.