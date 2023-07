São Caetano lança chamamento para artistas e técnicos participarem da 30ª Festa Italiana

Da Redação



20/07/2023 | 17:05



A Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul anunciou a abertura das inscrições para o edital de seleção de artistas e técnicos que integrarão a programação da aguardada 30ª Festa Italiana em 2023.

O objetivo é credenciar apresentações artísticas e profissionais especializados em espetáculos de diversão, desde que estejam alinhados com a temática "Italiana" e possuam relevância para o evento. A festa será realizada na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, s/nº, Bairro da Fundação - São Caetano do Sul.

As inscrições estarão disponíveis online, no portal https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/secult, no período de 20 a 26 de julho de 2023.

A Festa Italiana de São Caetano do Sul, criada pela Lei 3.692, de 4 de junho de 1998, é um marco tradicional no município e é reconhecida como o maior evento gastronômico do Grande ABC, bem como uma das maiores festas temáticas do Estado de São Paulo. Sua celebração faz parte das comemorações do aniversário da cidade, fundada em 28 de julho de 1877.