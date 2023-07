O verdadeiro Morando aparece

Da Redação



As pessoas que estão no entorno do prefeito Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, sabem: quer conhecer a real opinião do tucano, tente contrariá-lo ou deixá-lo na parede. E não precisa de muita força para que Morando mostre a real face das coisas. Um exemplo prático aconteceu na tradicional live que ele realiza às quintas-feiras à noite. Na dinâmica da transmissão pelas redes sociais, Morando faz informes positivos de sua gestão e, depois, abre perguntas a quem está acompanhando. Um morador decidiu questioná-lo a respeito da falta de segurança pública na cidade. E, se publicamente Morando foi só afagos ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante a semana – até porque o governador lhe premiou com R$ 150 milhões para a saúde mais o diretório municipal do Republicanos –, na live o prefeito são-bernardense não pensou duas vezes para afirmar que tem feito de tudo pelo setor na cidade, porém, “segurança pública é um dever do Estado”.

Nova visita

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), virá pela segunda vez à região no terceiro mandato à frente do Planalto. O petista estará, neste domingo (23), na posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O evento acontecerá na Estância Alto da Serra, em São Bernardo, e vai garantir o novo mandato do atual presidente da entidade, Moisés Selerges. Lula foi presidente da entidade sindical nos anos 1970, período no qual emergiu politicamente no Brasil. No mês passado, Lula esteve na UFABC (Universidade Federal do ABC), para inauguração de novo prédio da instituição em São Bernardo. Na sequência, visitou instalações da empresa Eletra, fabricante de ônibus elétrico, também no município.

Luz às contas

A informação trazida por esta coluna sobre a tramitação das contas do ex-prefeito Atila Jacomussi (SD), hoje deputado estadual, na Câmara de Mauá foi o tema das rodas políticas da cidade ontem. Tudo porque o presidente da Casa, Giovane Correa (PT), vinha tratando o assunto com silêncio e em banho-maria. Depois da nota, as forças políticas do município voltaram a se movimentar.

Sentindo o terreno – 1

Secretário de Esportes na Capital, Cacá Vianna (Podemos) tem sondado alguns integrantes do time que sustentou o mandato do ex-prefeito Lauro Michels (PV) em Diadema e falando que pensa em ser candidato a prefeito de Diadema na eleição do ano que vem. Cacá foi seretário de Comunicação e de Educação, além de diretor-presidente da Fundação Florestan Fernandes na gestão Lauro.

Sentindo o terreno – 2

O grande impasse seria se resolver com outras forças políticas de Diadema que transitam no mesmo campo político dele. Cacá busca ser candidato com a bênção do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), mas o emedebista deve dar suporte à pré-candidatura do atual presidente da SPObras, Taka Yamauchi (MDB). E, no Podemos, a liderança municipal é o ex-deputado estadual Márcio da Farmácia, que também afirmou desejo de ser candidato no ano que vem.

Pauta regional

O deputado estadual Rômulo Fernandes (PT), de Mauá, entrou no debate pela chegada do Metrô ao Grande ABC, em especial para a microrregião formada por Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O petista afirmou que um de seus sonhos é poder pegar o Metrô em Rio Grande para ir a São Paulo.

Indicação

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), recepcionou lideranças do PSB da cidade e estadual, em movimento que mostra que a legenda socialista deve estar no arco de alianças do candidato governista à sucessão em 2024.