Atila volta a ficar sob mira da Câmara

Da Redação



19/07/2023 | 07:00



As contas de 2019 da Prefeitura de Mauá, penúltimo ano de gestão do hoje deputado estadual Atila Jacomussi (Solidariedade), estão para entrar na pauta de votação da Câmara assim que o recesso terminar. O TCE (Tribunal de Contas do Estado) emitiu parecer negativo à contabilidade e, caso o Legislativo acate a recomendação da Corte, Atila corre risco de ficar inelegível. E o que chama atenção é a baixa movimentação nos bastidores com relação ao tema. Atila, que tem tido dificuldades de relacionamento com os vereadores, ainda tateia a situação no Legislativo. Pelo lado governista, o assunto também é pouco falado. Algumas figuras da sustentação avaliam que não é momento de tirar Atila da eleição porque ele seria o adversário ideal na tentativa de reeleição do prefeito Marcelo Oliveira (PT). Outros, no entanto, querem votar e rejeitar as contas, para tirar Atila do jogo em 2024.

Rejeitou, mas ganhou

A rejeição das contas, por si só, não asseguram a retirada de Atila Jacomussi (SD) das urnas. Isso porque, em 2021, a Câmara de Mauá acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do Estado e rejeitou o balancete de 2017. Esse movimento foi insuficiente para tirá-lo da eleição do ano passado. Atila não só disputou, como se elegeu deputado estadual.

Caminho congestionado

E, por falar em Atila Jacomussi, ele está confiante na migração para o Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas. Atila andou anunciando que está tudo certo para sua mudança partidária assim que a janela de troca de sigla for aberta. Com o movimento, Atila tentaria atrair o eleitorado bolsonarista de Mauá, mesma fatia disputada por Clóvis Volpi (PL) e Juiz João (PSD).



Nomeação

Ex-vereador e ex-presidente da Câmara de São Caetano, Sidão da Padaria foi nomeado para exercer função de assessor na Secretaria da Fazenda na gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). A portaria foi publicada ontem, no Diário Oficial municipal.



Pé gelado – 1

A piada correu solta no Paço de São Bernardo na tarde de ontem. Tudo porque a Mercedes-Benz anunciou a extensão do lay-off de funcionários – as férias forçadas dos trabalhadores vai até agosto, pelo menos – cinco dias depois da visita do prefeito Orlando Morando (PSDB) à fábrica.



Pé gelado – 2

“Uma alegria ver a retomada da produção e a recuperação da indústria, em especial em São Bernardo, e esperamos que essas medidas de incentivo se tornem permanentes para que a economia volte a ser aquecida”, disse Morando, em sua postagem sobre o evento de sexta-feira. Print da declaração foi compartilhada por aliados que não veem a hora de o dia 1º de janeiro de 2025 chegar.



No Recife, de olho em 2024

Enquanto não consegue encerrar a novela que virou sua filiação ao PSB, após deixar o PT – sigla na qual ficou por cerca de 28 anos –, o vereador andreense Eduardo Leite desembarcou anteontem no Recife (PE) para uma série de compromissos, o que inclui reunião com o prefeito da Capital pernambucana, João Campos (PSB). Além do encontro com lideranças políticas, o parlamentar põe foco no futuro e quer aproveitar a visita para conhecer programas e iniciativas da Prefeitura, como nas áreas de tecnologia e saúde. Vale lembrar que o ex-petista é nome fortemente cotado pelo partido para disputar o Paço de Santo André na eleição do ano que vem.