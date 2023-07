Única obra de Morando foi eleger a Carla, dispara Luiz Fernando

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



19/07/2023 | 07:00



O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo no ano que vem, afirmou que a “única grande obra” do prefeito Orlando Morando (PSDB) foi “eleger e reeleger” sua mulher, a hoje deputada estadual Carla Morando (PSDB). “Foi o único projeto dele. É um governo muito ruim em vários aspectos”, disparou o petista, em visita à sede do Diário.



Luiz Fernando teve o nome confirmado pela federação formada por PT,PV e PCdoB para pleitear o Paço em 2024. E tem subido o tom contra a gestão Morando, que se encerra no ano que vem e terá que apostar em outro nome para a sucessão.



“O Orlando vai deixar um rastro de destruição. Abandonou a parte social, deixou a saúde chegar neste caos, nada fez para evitar a debandada de empresas do porte da Ford e da Toyota. É um sujeito que tenta se apropriar de tudo que os demais fazem e gasta milhões em marketing. O primeiro grande recado foi dado na eleição do ano passado”, comentou Luiz Fernando.



Ele se refere às votações de petistas e aliados na cidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad (candidato a governador), e do atual ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB, postulante ao Senado), venceram no município – Morando defendeu a tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro (PL), no primeiro turno apoiou o ex-governador Rodrigo Garcia e, na reta final, Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Isso sem falar que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, obteve 63.751 votos são-bernardenses na campanha a deputado federal, cerca de 8.000 votos a mais do que o candidato de Morando à Câmara Federal, o ex-vice-prefeito Marcelo Lima (PSB) – que computou 55.119 adesões.



“A eleição mostra que São Bernardo se repactuou com o PT. Sem falar que nós vamos receber uma influência muito importante do governo federal. Aprovação do governo federal influenciará a eleição no município. Hoje a gente vive um momento muito importante na economia do Brasil, que volta a se colocar como ator protagonista no mundo, o ódio está sendo deixado de lado e o Brasil está voltando à normalidade”, avaliou o petista.



Outra aposta de Luiz Fernando é o apoio de Lula. Morador de São Bernardo por décadas, Lula teve peso decisivo nas vitórias de Marinho em 2008 e 2012. “O presidente Lula tem dito que uma das prioridades é retomar São Bernardo, sobretudo retomar as políticas públicas que nós tínhamos em São Bernardo. Ele sabe que a cidade não pode perder essa oportunidade de ter um prefeito alinhado com o governo federal. Nós vivemos isso em 2008 e 2012. São Bernardo recebeu muitos recursos”, pontuou.



ARCO DE ALIANÇAS

Luiz Fernando disse já contar com apoio formalizado das legendas da federação, do Solidariedade e do Democracia Cristã. Ele citou bons diálogos, com possibilidades altas de apoio, com PDT, Psol e até PSB. “Eu já recebi apoio e manifestação do doutor Leandro (Altrão), que foi candidato do PSB à Prefeitura em 2020 e a deputado nas últimas eleições. Acredito que tenhamos de três a quatro partidos a mais no nosso projeto para reconstruir São Bernardo.”