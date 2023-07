Reunião na Capital impulsiona retomada do Conselho Metropolitano

Da Redação



17/07/2023 | 20:02



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC participou, ontem, da reunião entre o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), e os consórcios públicos da Região Metropolitana de São Paulo. O encontro, realizado no gabinete do chefe do Executivo paulistano, é uma preparação para a retomada do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, proposta levantada e encabeçada pela entidade regional, a partir de movimento do secretário executivo do Consórcio, Mário Reali.



Presidente do colegiado do Grande ABC e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) representou a entidade na reunião e defendeu a retomada do Conselho Metropolitano como espaço de articulação das políticas públicas dos 39 municípios da Grande São Paulo e do governo estadual. O último encontro do Conselho Metropolitano ocorreu ainda sob a presidência de Bruno Covas (1980-2021), então prefeito da Capital.



Com o objetivo de reativar o grupo, os presidentes dos consórcios e o prefeito da Capital debateram pautas comuns da Região Metropolitana. A expectativa é formalizar a reativação do Conselho Metropolitano em agosto, em evento no Palácio dos Bandeirantes, com presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado (PL).



Logo após a reunião, o presidente do Consórcio Intermunicipal falou sobre a importância de fortalecer a agenda metropolitana a partir do trabalho conjunto dos consórcios regionais. “Discutimos (no encontro) temas importantes, como saúde, mobilidade urbana, saneamento básico, além do PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado). Juntos, os 39 prefeitos da Região Metropolitana têm mais força para buscar melhorias paras as nossas cidades”, afirmou Marcelo.



Nas próximas semanas, serão definidas as pautas e as demandas dos consórcios públicos a serem apresentadas na reunião com o governador, com a expectativa de incluí-las no PPA (Plano Plurianual) do governo do Estado, que está em fase de elaboração.



A reunião também contou a participação do presidente do Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto do Tietê) e prefeito de Cotia, Caio Cunha; do presidente do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) e prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos; do presidente do Conisud (Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo) e prefeito de Juquitiba, Ayres Scorsatto; da vice-prefeita de Franco de Rocha, representando o Cimbaju (Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juqueri); e do prefeito de Cotia, Rogério Franco, presidente do Conselho Metropolitano, além de secretários executivos dos consórcios públicos da Grande São Paulo.

Também estavam presentes os secretários do município de São Paulo Edson Aparecido (de Governo) e Fernando Cucre (Planejamento e Entregas Prioritárias), além de José Police Neto, como representante do governo do Estado.