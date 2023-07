Frank Aguiar cai no choro ao lamentar morte do seu cachorro: Me dê força e compreensão para superar essa saudade

17/07/2023 | 16:11



Força! Frank Aguiar usou as suas redes sociais para lamentar a morte do seu cachorro de estimação, Floquinho. Aos prantos, o músico contou que o animal caiu na piscina de casa, enquanto não tinha ninguém, e infelizmente morreu afogado.

Eu não paro de chorar meu Deus! Me dê força e compreensão meu Pai pra superar essa saudade , essa perda ? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes;1 Coríntios 1:27.

Em outra publicação, Frank mostrou o momento em que chegou em casa e foi recebido pelo seu outro cãozinho, o Bob.

Lendo todas as mensagens de vocês , quero agradecer imensamente um tanto de conforto que estão me emanando ! É muito doloroso acreditar que ele não estar mais aqui. Eu vivia 24h com os dois ( Floquinho e BOB , que está aqui tristinho também sentindo a falta do companheiro ) Deus nos conforte!