Thiago Y. Matsumoto



17/07/2023 | 11:49



As relações comerciais entre Brasil e Portugal têm se fortalecido ao longo dos anos, impulsionando o crescimento econômico e a expansão de oportunidades para empresas de ambos os países. O Grande ABC se destaca como um centro empresarial e industrial do Brasil, com grande potencial para estabelecer laços comerciais com Portugal.

Portugal tem se tornado um destino estratégico para a internacionalização de negócios, oferecendo localização privilegiada, economia estável e ambiente favorável para investimentos. Com infraestrutura moderna, incentivos fiscais atrativos e uma comunidade empresarial vibrante, Portugal está pronto para colaborar com empresas brasileiras em sua expansão para o mercado europeu.

Um exemplo de internacionalização bem-sucedida é a Hypesoft, empresa brasileira sediada em São Paulo. Com expertise em serviços de tecnologia, a Hypesoft estabeleceu uma sede em Coimbra, Portugal, com apoio da Atlantic Hub. Sua estratégia de expansão foi cuidadosamente planejada, focando nas demandas do mercado local e na flexibilidade para atender às necessidades dos clientes. A presença em Portugal e a compreensão das demandas dos clientes têm sido fundamentais para o sucesso da Hypesoft, impulsionando sua jornada de expansão global.

A Snack Content compartilha dessa trajetória de internacionalização em Portugal. Reconhecida por ajudar marcas a pensar e agir como creators, a Snack Content tem revolucionado o mercado com cases de sucesso, como Budweiser BudPlay, TikTok de Magazine Luiza, Arena Brahma, Banco Pan e Guaraná Antarctica. Durante a pandemia, em 2020, surgiu o desejo de expandir para Portugal, e a parceria com a Atlantic Hub trouxe soluções abrangentes. Hoje, a Snack está instalada em Portugal, com sócios locais, estúdio próprio e uma crescente lista de clientes.

A Conexão ABC Portugal surge como um evento de extrema importância para as empresas brasileiras em Portugal. Realizado pela Atlantic Hub em parceria com a Inova USCS e o Instituto de Tecnologia de São Caetano, o evento tem como objetivo promover a conexão entre empresários, empreendedores e instituições dos dois países, proporcionando um ambiente propício para a troca de experiências, conhecimentos e oportunidades de negócios.

O evento contará com a participação de Benicio Filho, Country Manager Brasil, e Thiago Matsumoto, CMO, ambos fundadores da Atlantic Hub. Eles compartilharão suas valiosas experiências e conhecimentos sobre o mercado português, enriquecendo a experiência dos participantes e fornecendo insights estratégicos para expandir negócios em Portugal.

A Conexão ABC Portugal será realizada na quarta-feira (dia 20), das 19h às 21h, no campus Centro da USCS, em São Caetano. As inscrições podem ser feitas pelo site https://materiais.atlantichub.com/conexao-abc-portugal.

Os participantes terão a oportunidade de interagir, explorando estratégias e insights para expandir seus negócios em Portugal. Será uma chance única de adquirir conhecimento de especialistas e se conectar com profissionais experientes nesse mercado.

Também será apresentada a carta temática intitulada Brasil-Portugal, Portugal-Brasil Diante dos Desafios da Sua Aproximação no Século XXI. Essa iniciativa, que é fruto da parceria da Atlantic Hub com o Observatório Conjuscs, reunirá notas técnicas com contribuições diversas da comunidade acadêmica e da sociedade em geral, de Brasil e Portugal. Será uma oportunidade valiosa para explorar e debater os aspectos políticos, econômicos e culturais que moldam essa aproximação entre os dois países.

A Atlantic Hub tem como missão facilitar o processo de internacionalização de empresas, fornecendo suporte e orientação especializada. A organização já auxiliou mais de 200 empresas brasileiras a entenderem e terem sucesso na jornada de internacionalização em Portugal. Através de eventos como a Conexão ABC Portugal, busca-se fortalecer as relações empresariais e promover oportunidades para negócios de sucesso. Com escritórios em Lisboa e São Caetano, a Atlantic Hub estabeleceu sua posição no coworking do Hub de Inovação da USCS. Essa parceria fortalece o ecossistema de inovação regional.

Esta é uma chance de ampliar perspectivas e abrir portas para o sucesso nos negócios internacionais. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://materiais.atlantichub.com/conexao-abc-portugal.

O conteúdo desta coluna foi elaborado por Thiago Y. Matsumoto, sócio-fundador e CMO Atlantic Hub, professor e palestrante, mentor, advisor e investidor anjo, conselheiro do ITESCS - Instituto de Tecnologia de São Caetano.