Viúva de Gal Costa revela pela primeira vez causa da morte da cantora

17/07/2023 | 10:10



Gal Costa morreu aos 77 anos de idade em casa, mas a causa de morte ainda estava sendo mantida sob sigilo pela família, porém, no último domingo, dia 16, ao Domingo Espetacular, foi revelado a certidão de óbito da cantora. Segundo o documento, a cantora sofreu um infarto do miocárdio e uma neoplasia maligna de cabeça e pescoço.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, a neoplastia é um tumor que pode ser maligno ou benigno que acontece pelo crescimento anormal do número de células. O crescimento celular fica fora do controle do organismo e desencadeia consequências graves no corpo. Vale lembrar que, dois meses antes de morrer, Gal passou por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na região do nariz.

Em meio ao luto, a viúva da cantora, Wilma Petrillo, está enfrentando uma polêmica. Ainda na exibição do Domingo Espetacular, foi revelado que ela está envolvida em uma série de acusações de assédio moral, descumprimento de contratos e de boicotar a carreira da ex-esposa.

Segundo Anamaris Torres, ex-assistente de Gal Costa, Wilma ficava responsável por tomar todas as decisões da carreira da artista e era ela quem administrava os contratos que a cantora iria assinar.

- Toda negociação, todo o tramite, toda mudança de contrato, contratante, era com a Wilma.

Wilma e Gal se conheceram na década de 1990 e algum tempo depois passaram a se relacionar. As duas moraram juntas por cerca de 26 anos e Petrillo passou a fazer parte ativamente da carreira da amada como sócia. Atualmente, ela ainda é dona de todas as empresas sob o nome de Gal Costa.

As acusações começaram com o processo iniciado por Anamaris. A ex-assistente da artista contou que sofreu diversos assédios morais por parte de Wilma e chegou a ficar alguns meses sem receber salário, apesar de estar com registro em carteira.

Na sequência, o programa revelou que um sobrado avaliado em cinco milhões de reais comprado por Gal Costa em 2020 está envolvido em outra polêmica de um possível golpe aplicado por Wilma. Acontece que, apesar de terem fechado a compra, Petrillo nunca transferiu as contas de luz ou de gás para seu nome, ou nome da amada, e as cobranças continuavam sendo enviadas para a antiga proprietária, que acabou endividada.

Mais uma polêmica que está sendo relacionada ao nome de Wilma é o fato dela ter supostamente conspirado contra a carreira musical de Gal. Anamaris revelou que ela costumava dificultar transações e fechamento de novos contratos, além de causar confusões e mudanças de última hora:

- Ela segurava dentro de casa, não pegava assinatura, não passava para a Dona Gal... Os contratantes ficavam ligando para a gente, para os produtores e precisava poder entregar no teatro, porque tem isso, sem contrato, não consegue fechar o teatro para o show.