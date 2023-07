Luiz Fernando será o 1º candidato do PT em São Bernardo sem origem sindical

Artur Rodrigues

16/07/2023 | 08:30



Confirmado na semana passada como pré-candidato à Prefeitura de São Bernardo, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira será o primeiro nome indicado pelo PT a prefeito do município sem origem sindical.

A nomeação do parlamentar para liderar a Federação PT/PCdoB/PV na busca pelo Paço de São Bernardo contrasta com o histórico de candidatos da sigla. Desde a sua fundação, em 1980, o partido sempre lançou um sindicalista às eleições no município, todos ligados ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Começou em 1982, quando o falecido Maurício Soares foi o nome do partido – perdeu para Aron Galante, do MDB. Embora não fosse metalúrgico, Maurício era advogado do sindicato à época, onde se formou politicamente. Em 1988, ele concorreu novamente e deu a primeira vitória petista na cidade.

Nas eleições seguintes, em 1992, o nome do PT foi Djalma Bom, ex-tesoureiro do sindicato. Em 1996, o partido lançou Wagner Lino e, em 2000, Vicentinho, presidente do sindicato de 1987 a 1994 e que se tornou candidato novamente em 2004. Vencedor das eleições em 2008 e 2012, Luiz Marinho também presidiu o sindicato, de 1996 a 2003. Marinho voltou à disputa pelo Paço em 2020, após o indicado para sua sucessão em 2016, Tarcísio Secoli, também sindicalista, não chegar ao segundo turno.

“São Bernardo é o berço do sindicalismo brasileiro. Na eleição do ano passado, a cidade elegeu três sindicalistas como deputados. Já teve Luiz Marinho como prefeito por dois mandatos e três vezes ministro do governo federal. É uma representatividade muito grande e, com certeza, estaremos todos juntos pela nossa cidade”, disse Luiz Fernando.

Mesmo com carreira no ramo empresarial, o deputado em terceiro mandato na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) conta com o apoio das lideranças sindicais da cidade.

“O sindicato apoia aqueles alinhados à nossa política e ao que entendemos necessário para a classe trabalhadora. Apoiamos a pré-candidatura do Luiz Fernando por acharmos que o método de gestão dele será próximo ao que consideramos importante para os trabalhadores, especialmente os metalúrgicos”, comentou Moisés Selerges, atual presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Luiz Fernando ingressou na política em 2014, a convite de Marinho, quando se elegeu deputado estadual com 102.905 votos. Foi reeleito em 2018 com 85.271 votos e chegou ao terceiro mandato após receber 141.017 votos na eleição do ano passado. Na Alesp, se tornou primeiro-secretário duas vezes (2017-2019 e 2021-2023).

“O Luiz Fernando é um homem de compromisso com a classe trabalhadora e com mais e melhores empregos. É comprometido também com o enfrentamento da desindustrialização na nossa cidade e no Estado de São Paulo, com o combate à fome e com a democracia e a participação popular. Como deputado estadual, lidera a Frente Parlamentar da Indústria Química, alinhado com o Sindicato dos Químicos e com os Metalúrgicos, que têm discutido esse tema. Pela sua trajetória e pelo lado pessoal, construiu essa pré-candidatura e merece meu apoio”, declarou Rafael Marques, presidente do sindicato de 2012 a 2017.

Companheiro de Luiz Fernando na Alesp, o atual primeiro-secretário do Legislativo de São Paulo, Teonílio Barba, também demonstrou confiança na escolha do partido para a eleição do próximo ano. “A pré-candidatura do companheiro Luiz Fernando foi debatida entre os representantes do movimento sindical, além do Partido dos Trabalhadores, parlamentares, vereadores e vereadoras e outras lideranças da cidade, por isso não há dúvida de que é uma candidatura que representa a classe trabalhadora na região e tem todo o nosso apoio. Vou me empenhar pessoalmente para que sua pré-candidatura se consolide e seja vitoriosa”, disse.

Ex-diretora executiva do sindicato, a vereadora Ana Nice também acredita no trabalho de Luiz Fernando junto à classe sindical. “Ele não tem origem sindical, mas é deputado estadual pela nossa cidade e tem compromisso com as premissas do Partido dos Trabalhadores.”