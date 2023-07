Desenrola começa com perdão de dívida de até R$ 100

Gabriel Rosalin

Especial para o Diário



15/07/2023 | 09:35



O Programa Desenrola Brasil, elaborado pelo Governo Federal, foi sancionado ontem e começa a valer na segunda-feira. A iniciativa prevê a renegociação de dívidas dos brasileiros e, segundo o governo, tem potencial de beneficiar as 70 milhões de pessoas negativadas que o País possui.

O projeto será executado em três etapas. Para as pessoas que possuem dívidas de até R$ 100, o Desenrola propõe a limpeza dos nomes. De acordo com o Governo Federal, essa operação estima o beneficio para 1,5 milhão de brasileiros.

Outro objetivo do programa é ajudar as pessoas físicas com renda de até R$20 mil e dívidas no banco sem um valor limite. Estima-se que 30 milhões de pessoas nesse grupo sejam beneficiadas.

O governo planeja executar a terceira etapa em setembro. Ela consiste na adesão de inadimplentes com renda de até dois salários mínimos e com dívidas até R$ 5.000.