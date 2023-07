Cidades do Grande ABC alertam sobre fortes ventanias

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



13/07/2023 | 12:01



São Caetano, Santo André, Mauá e Ribeirão Pires realizaram um alerta sobre as fortes rajadas de ventos na Região Metropolitana de São Paulo, que inclui o Grande ABC. Segundo a Defesa Civil, a previsão, para hoje (13) e amanhã(14), é que a ventania chegue na casa dos 90 quilômetros por hora.

Conforme os comunicados, a atenção deve ser redobrada nas áreas de risco e a população deve evitar estacionar carros perto de árvores. Além dos fortes ventos, os municípios alertam para o frio intenso que deve atingir a região, com mínima de 8 graus Celsius.

Ciclone extratropical no Brasil

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) decretou alerta vermelho para Santa Catarina e Rio Grande do Sul por causa do ciclone extratopical que está de passagem pelo litoral sul do Brasil.

No Estado de São Paulo, são esperados fortes ventanias no litoral e região metropolitana.

Em caso de Emergências, acione:

São Bernardo – Defesa Civil pelo 199 ou 2630 - 7005

São Caetano – Defesa Civil pelo 0800 7000 156 ou Corpos do Bombeiros pelo 193

Santo André – Defesa Civil pelo 199 ou Corpo dos Bombeiros pelo 193

Diadema – Defesa Civil pelo 4072 - 9239

Mauá – Defesa Civil pelo 199 ou Corpo dos Bombeiros pelo 193

Ribeirão Pires – Defesa Civil 199 ou 4825 -1830

Rio Grande da Serra – Defesa Civil pelo 199 ou 4821 - 8101