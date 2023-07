Scania apresenta o Scania X-gas: o primeiro caminhão a gás com autonomia de 900 km

Da Redação



12/07/2023 | 19:11



A Scania, que tem investido na transição para um setor de transportes mais sustentável, anunciou novidade para os clientes que buscam a descarbonização de suas operações. Com um projeto pioneiro desenvolvido no Brasil, a fabricante surpreende o mercado ao lançar o Scania X-gas, o primeiro caminhão do país movido a gás natural veicular e/ou biometano, com uma impressionante autonomia de 900 km. Além disso, a Scania confirma que, ao longo de 2024, será lançada uma nova opção para a família de caminhões a gás, com um motor de 460 cavalos de potência.

"O Scania X-gas é motivo de orgulho para a engenharia brasileira da marca e um projeto que pretende transformar o perfil do transporte sustentável no país. Já temos obtido sucesso com os modelos de 410 cavalos de potência a gás, vendidos desde 2019. A partir do último trimestre deste ano, o novo modelo já poderá ser comercializado, seguindo todas as normas de homologação. Mas desde já estamos abertos para receber pedidos", afirma Marcelo Gallao, diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios da Scania Operações Comerciais Brasil.

"Desde o lançamento da linha movida a gás, temos ouvido pedidos dos clientes por uma opção com maior autonomia. Esse momento está chegando. Eles também pediam uma solução com essas características para poder operar em rotas mais longas e ganhar maior flexibilidade no abastecimento, uma vez que o fornecimento de gás está crescendo a cada ano. A cadeia do biometano, um combustível totalmente sustentável, também está se expandindo, embora de forma mais gradual. A Scania foi a pioneira nessa tendência e continua sendo uma protagonista desde 2014, atraindo cada vez mais parcerias com clientes, embarcadores, autoridades públicas, distribuidores e produtores de gás e biometano", comenta Gallao.

O Scania X-gas é um modelo G 410 8x2, com chassi rígido. Seu motor oferece uma potência de 410 cavalos e produz um torque de 2.000Nm, sendo o propulsor mais potente nessa categoria 8x2. O entre-eixos tem 6.950mm, permitindo acomodar 16 cilindros de gás nas laterais da longarina, oito de cada lado. São oito cilindros com capacidade de 118 litros e outros oito de 95 litros. A capacidade total é impressionante, suportando até 406 metros cúbicos de gás, o que permite que o veículo percorra cerca de 900 km. A composição pode carregar até 30 pallets, seguindo a legislação, com implementos do tipo Romeu e Julieta (caminhão trucado (6x2) com um reboque), com capacidade de até 56 toneladas, ou na configuração de rodas 8x2, com um peso bruto total combinado (PBTC) de 29 toneladas.

Para efeito de comparação com o atual caminhão a gás disponível, o entre-eixos é de 3.750mm (ou 3.950mm) com oito cilindros, quatro de cada lado nas laterais da longarina, com opções de 118 litros ou 95 litros, resultando em um volume total de 226 metros cúbicos ou 182 metros cúbicos, e uma autonomia entre 400 e 500 km.

Caminhões a gás e/ou biometano: uma realidade no Brasil

A Scania continua firme em seu compromisso de liderar a transição para um sistema de transporte mais sustentável. Na visão da empresa, os veículos elétricos são o futuro, mas a passagem do diesel para essa nova tecnologia deve contar com a solução a gás como uma etapa intermediária, assim como tem ocorrido na Europa. No Brasil, a Scania é pioneira na introdução de caminhões movidos a gás natural veicular (GNV) ou liquefeito (GNL) e/ou biometano, e já vendeu 750 modelos desde 2019.

Os motores já são Euro 6 desde a chegada ao país com a Nova Geração, em 2018. As potências disponíveis não mudaram. As apostas continuam sendo nas opções de 410 cavalos de potência e 340 cavalos de potência. O R 410 6x2 e o P 340 4x2 são capazes de transportar cargas de até 58 toneladas em médias e longas distâncias, em conjuntos de três ou quatro eixos.

Os pioneiros Scania a gás possuem motores Ciclo Otto (o mesmo conceito dos automóveis), funcionam 100% com gás natural e/ou biometano, ou uma mistura de ambos, não sendo conversões de motores a diesel para gás. Eles contam com garantia de fábrica, tecnologia confiável, desempenho consistente e força semelhante aos modelos a diesel, além de serem mais silenciosos. Em caso de acidentes ou explosões, a segurança é total. Os cilindros e válvulas são certificados pelo Inmetro, estando em conformidade com a lei. São utilizadas três válvulas (vazão, pressão e temperatura) que liberam o gás em caso de anomalia em qualquer um desses três aspectos. Os cilindros são extremamente robustos, feitos com materiais semelhantes aos utilizados em ogivas de mísseis. Em caso de incêndio ou colisão, o gás é liberado para a atmosfera e se dissolve sem risco de explosão, ao contrário de um veículo abastecido com diesel, que apresenta maior perigo, pois o combustível permanece no chão ou no veículo.