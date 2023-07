Após morte do neto de Robert De Niro, namorada do ator fala sobre complicação pós-parto

12/07/2023 | 16:10



Apesar do momento tenso e triste para a família de Robert De Niro, a namorada do ator, Tiffany Chen, decidiu conversar com o programa CBS Morning e falar mais sobre sua experiência após dar à luz à sua primeira filha com o artista. Entretanto, segundo o Daily Mail, o papo, que vai ao ar na próxima sexta-feira, dia 14, também abordou alguns tópicos sensíveis.

Tiffany teria contado à repórter que sofreu com uma complicação pós-parto após o nascimento de Gia Virginia. Mesmo passando por momentos difíceis, o casal não deixou de compartilhar um pouco da pequena com os fãs.

Mas, apesar de Tiffany Chen falar sobre o nascimento da filha, os internautas lembraram que a familia de De Niro está de luto. Vale lembrar que o neto de Robert, Leandro De Niro Rodriguez, morreu após uma overdose de fentanil, um opioide usado como analgésico e sedativo.

A notícia foi dada pela mãe do garoto através do Instagram. Na publicação, Drena De Niro, filha adotiva do ator, revelou que o garoto de 18 anos de idade morreu. Ainda de acordo com o Daily Mail, Leandro teria sido encontrado sem vida ao lado da droga.

Alguém vendeu a ele pílulas com fentanil, que eles sabiam que estavam misturados, mas ainda as vendeu para ele. Para todas essas pessoas que ainda vendem e compram essas me***s, meu filho se foi para sempre.