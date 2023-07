Pacaembu. Obras em discussão. E o legado de um craque: Thomaz Farkas.

Ademir Medici

Numa tarde de domingo como hoje, quando não havia as chamadas arenas e os estádios dos clubes “grandes” tornavam-se acanhados, o Pacaembu foi o grande palco do futebol paulistano e paulista.

Nem o gigante do Morumbi afetou o mais simpático dos estádios de São Paulo. Enquanto Palmeiras e Corinthians construíam suas arenas, o Pacaembu sobreviveu com louvor e registrou jornadas como a conquista, pelo Timão, da sua primeira Libertadores.

Pós-pandemia, o Pacaembu assiste à chegada de homens e máquinas maculando o velho espaço, como demonstrou esta página “Memória” na recente série “Uma manhã no Pacaembu”.

Estudiosos como o professor universitário Antonio de Andrade, de Santo André, temem o pior e lembram de um artista da fotografia, Thomaz Farkas (Budapeste, Hungria, 1924 – São Paulo, 2011).

Morte e vida de um estádio

Texto: Antonio de Andrade

A página “Memória” sobre as obras no estádio do Pacaembu (edição de 7 de julho último) desperta nos leitores, assim acredito, uma justa preocupação sobre o futuro de um significativo tesouro memorialístico da cidade de São Paulo: o imponente estádio municipal do Pacaembu inaugurado em 1940.

Do pouco que sabemos fica a certeza que o futebol não deverá ser prioridade naquele projeto modernoso que, com certeza, será palco prioritário de espetáculos disponibilizados àqueles que disponham de centenas de reais para adquirir um simples ingresso.

Fica, portanto, descaracterizada a função social do projeto original, voltado a servir de palco para acolher - a preços módicos - os aficionados pelo "esporte das multidões".

O Pacaembu era um espaço democrático e acessível a todos os segmentos da estratificação social paulista.

A matéria em “Memória” despertou-me a lembrança de uma obra maravilhosa que nos foi legada pelo renomado fotógrafo e cineasta Thomaz Farkas.

Farkas foi proprietário da tradicional loja Fotoptica, verdadeira meca situada na rua Conselheiro Crispiano, pertinho do antigo Mappin. Para lá se dirigiam os amadores e profissionais da arte fotográfica.

No ano 2.000 a editora DBA publicou o impecável álbum "Pacaembu" com dezenas de registros fotográficos produzidos por Farkas durante a construção, inauguração e os primeiros dias de utilização do estádio.

Farkas faleceu em 2011. Deixou como legado um acervo de mais de 30.000 fotos que estão preservadas pelo Instituto Moreira Salles (IMS), disponíveis

para consulta através da internet (ims.com.br).

Disse Farkas em uma entrevista: "Fotografia, para mim, é o melhor jeito de aproveitar a vida". Graças a ele, e às fotos de “Memória”, o verdadeiro Pacaembu não vai acabar... Vai virar memória.

NOTA DA MEMÓRIA – No mesmo 7 de julho em que publicamos as fotos das obras no Pacaembu, professor Andrade recebia a “Revista E”, do Sesc. Na capa, jovens assistentes tentavam ver, “lá embaixo”, a mais um jogo de futebol.

Crédito da foto 1 – Thomaz Farkas

Crédito da foto 2 = Projeto Memória

DOIS TEMPOS. Meninos escalam árvore para assistir a um jogo no Pacaembu, hoje um estádio em obras que modificarão as suas fisionomia e funções iniciais

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 16 de julho de 1993 – ano 36, edição 8440

MANCHETE – Nova poupança começa a vigorar em agosto (de 1993).

Aplicação trimestral criada pelo Banco Central seria lançada junto com o IPMF, o imposto do cheque.

GRANDE ABC – Em estudo a implantação de dois novos aterros sanitários (lixões) na região.

A empresa Filsan Engenharia e Serviços concluía estudo sobre os poucos espaços para a destinação do lixo.

MAUÁ – Moradores dos Jardins Zaíra e Itapeva reivindicavam a instalação de sanitários públicos nos terminais rodoviários dos dois bairros.

EM 16 DE JULHO DE...

1973 – Prefeito Ricardo Putz, de Diadema, inaugurava anel adutor de água em Piraporinha.

Realizado o congresso de abertura dos Jogos Regionais de Botucatu, com o favoritismo do Grande ABC.

1983 - Prefeitura de Santo André declara Paranapiacaba e seu entorno áreas de proteção ambiental e de interesse de preservação.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Jaboticabal. Elevado a município em 1867, quando se separa de Araraquara.

Na Bahia, Brajolândia, Cafarnaum, Canarana, Irajuba, Itaju do Colônia, Lajedão, Maiquinique e Morpará.

No Rio Grande do Norte, Caiçara do Norte, Ouro Branco, São Miguel do Gostoso e Tenente Laurentino Cruz.

E mais: Arcos e Mariana (MG), Bocaina do Sul (SC), Bom Jesus (RS), Imperatriz (MA), Ipiranga de Goiás, Morrinhos e Rialma (GO), Juarez Távora (PB), Manacapuru (AM), Miranda (MS) e São Pedro do Iguaçu (PR).

HOJE

Dia do Comerciante (cf. lei federal de 1953)

Nossa Senhora do Carmo

16 de julho

A devoção a Nossa Senhora do Carmo tem início no século XII, quando um grupo de eremitas se formou próximo ao Monte Carmelo, na Palestina. O propósito dos eremitas era ter um estilo de vida simples e pobre, em respeito ao profeta Elias, que também havia se refugiado naquele monte.

Ilustração – Catedral do Carmo, Santo André