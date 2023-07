Nova Montana RS surpreende em estilo e tecnologia

Da Redação



12/07/2023 | 12:45



Chevrolet está apresentando a linha 2024 da Nova Montana e a principal novidade é o lançamento da inédita versão RS, caracterizada por itens exclusivos que proporcionam um estilo mais esportivo ao veículo e dão um toque ainda mais marcante para o interior. Trata-se da estreia global do modelo, que chega às concessionárias a partir de agosto com um pacote completo de tecnologia, segurança, conforto e conectividade, sendo posicionada como a configuração topo de linha. Com isso, a Nova Montana passa a ter cinco níveis de acabamento: MT, LT, LTZ, Premier e RS – todas equipadas com motor turbo que combina performance e eficiência energética.

Vale destacar que dentre as versões especiais, a RS é uma das mais cultuadas da Chevrolet no mundo, e a Nova Montana nesta configuração diferencia-se pelos seguintes conteúdos estéticos:

Grade frontal estilo colmeia com detalhes em preto brilhante

Logomarca Chevrolet na cor preta

Emblema RS também na tampa traseira

Rack de teto e Santo Antônio integrados

Roda de alumínio aro 17 com acabamento próprio e face usinada

Espelhos retrovisores externos com capa na cor preta brilhante

Volante, painel, bancos e encosto de braços com revestimento premium na cor preta com costura pespontada vermelha

Molduras dos raios do volante, dutos de ventilação e do console central em preto brilhante

Entre os principais equipamentos de série da Nova Montana RS estão faróis Full LED com regulagem de altura e acendimento automático, sistema OnStar com resposta automática em caso de acidente, botão de emergência e assistência na recuperação veicular, Wi-Fi nativo com sinal até 12 vezes mais estável, atualização remota de sistemas eletrônicos, aplicativo myChevrolet para comandar funções do veículo à distância, ar-condicionado digital automático, sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré, airbags frontais, laterais e de cortina, além de alerta de ponto cego.

A lista de itens de série inclui ainda painel multimídia integrado MyLink com tela de 8", função áudio streaming e Bluetooth para até 2 smartphones simultaneamente, Android Auto e Apple CarPlay com projeção sem o uso de cabo e carregador por indução, chave inteligente, computador de bordo com informações que inclui indicador de vida útil do óleo e monitoramento de pressão dos pneus, além da caçamba Multi-Flex – com a tampa traseira que possui o recurso de alívio de peso na subia e descida.

Há ainda uma ampla gama de acessórios, como faróis auxiliares de LED, subwoofer da marca JBL especialmente dimensionado à acústica da cabine e as divisórias Multi-Board para a caçamba. Para quem gosta de um toque extra de personalização, a Nova Montana RS conta com pedaleiras esportivas em alumínio, soleiras de portas iluminadas, escapamento em aço inoxidável e opção de letras 3D com diversas opções de cores (vermelha, cromada, preta e cromo escurecido) em alto relevo para a inscrição “Chevrolet” na tampa traseira.

Desde seu lançamento no início do ano, a Nova Montana vem surpreendendo o mercado e conquistando cada vez mais consumidores com seu conceito inovador, que une o conforto de um SUV com a versatilidade de uma verdadeira picape. Um veículo pensado para a família e também para o uso em centros urbanos, com dimensões da carroceria compatíveis com vagas de estacionamentos de condomínios e estabelecimentos comerciais. Tudo isso sem abrir mão de uma ampla caçamba, com 874 litros e que traz sistema avançado de vedação da cobertura que oferece a melhor proteção contra a intrusão de água do segmento.

“Interessante observar que as configurações mais equipadas da Nova Montana representam mais de dois terços das vendas. Identificamos ainda que existe um perfil de clientes que busca um automóvel multiuso com elementos exclusivos de design e com acabamento mais arrojado. Daí que surgiu a ideia de criarmos a versão RS para a picape e num posicionamento topo de linha, algo disruptivo na Chevrolet”, explica Paula Saiani, diretora de Marketing de Produto da GM América do Sul.

A Nova Montana RS estreia em quatro opções de cores externas: Branco Summit, Vermelho Chili, Preto Ouro Negro e a inédita Cinza Rush. A primeira aparição pública do modelo acontece durante o Festival Interlagos, de 20 a 23 de julho, em São Paulo.

Bora com mais estilo

Em relação ao visual, a Nova Montana RS conta com elementos que valorizam a força e a esportividade da picape. A frente é caracterizada pelo conjunto ótico bipartido em LED, em sintonia com a mais recente linguagem global de design da Chevrolet. A grade estilo colmeia em preto brilhante é exclusiva desta versão e harmoniza com a barra em cromo escurecido e a gravata estilo “Black Bowtie”, própria de versões especiais da marca.

A lateral da picape traz aquela silhueta típica de utilitários, mas conta com linha de cintura elevada e molduras contornando toda a base do veículo, que fazem ele parecer ainda mais alto. As rodas de alumínio de aro 17 com face usinada e o rack de teto integrado com o Santo Antônio também são únicos. Outro diferencial daMontana RS são as capas dos espelhos retrovisores externos na cor preta.

A traseira é marcada por formas que remetem à robustez, sem deixar de lado o requinte e a funcionalidade, mantendo o principal diferencial estético do veículo - uma barra com acabamento em preto brilhante que faz a conexão entre as lanternas, formando um elemento único. Ênfase também para a logomarca RS na tampa da caçamba, que tem no topo uma espécie de aerofólio integrado. A tampa conta com abertura por botão elétrico e alívio de peso para o mais fácil manuseio. Já o para-choque foi projetado para ajudar no acesso à caçamba.

A posição mais elevada de guiar, o ambiente tecnológico da cabine e os acabamentos com materiais premium remetem aos SUVs. Esta sensação é reforçada pelo baixo nível de ruído a bordo, pelo rodar bastante confortável e pela excelente estabilidade do veículo, seja ele vazio ou carregado. Na versão RS, os revestimentos dos bancos, do volante de base reta e dos painéis são pretos foscos com costura pespontada vermelha, criando um contraste interessante com os insertes da direção, dos dutos de ventilação e do console central em preto brilhante.

Assim como as demais versões da Nova Montana, a versão RS é igualmente surpreendente na pista, com a melhor relação entre aceleração e consumo de combustível da categoria. A picape da Chevrolet é equipada com motor 1.2 Turbo Flex com até 133 cavalos de potência e 21,4 kgfm (210 Nm) de torque. Excelentes números para um carro de 1.310 kg.

O propulsor traz uma calibração alinhada com a proposta multiuso do veículo. Este mesmo acerto segue para os demais sistemas mecânicos, como a transmissão automática, a direção com assistência elétrica progressiva e a suspensão traseira, que traz um sistema de duplo batente de rigidez variável para manter a picape sempre estável e confortável, independentemente se ele está transitando com carga mínima ou máxima. Surpreendente também é o comportamento da Nova Montana RS em curvas, com resposta precisa da direção, com baixa rolagem e inclinação da carroceria, o que facilita o controle e traz maior sensação de confiança ao volante.

A Nova Montana RS acelera de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos e a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 180 km/h. De acordo com dados do Inmetro, o modelo percorre na estrada, com gasolina, 13,3 km/l e, na cidade, 11,1 km/l. Com etanol os números são: 9,3 km/l e 7,7 km/l, respectivamente.

A versão RS vem para fortalecer a Nova Montana entre as média-compactas, segmento de picape que mais cresce atualmente no país. Recentemente a Chevrolet apresentou a Nova S10 Midnight e a marca prepara até o fim deste ano o lançamento da Silverado, para ocupar o posto de maior e mais imponente modelo do portfólio.