Furto de fiação na Rua Santa Catarina é impedido em São Caetano

Da Redação



12/07/2023 | 09:41



Na madrugada desta terça-feira (11), as imagens capturadas pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) auxiliaram na detenção de um jovem de 26 anos, enquanto ele realizava o furto de fiação subterrânea na Rua Santa Catarina, localizada no centro da cidade.

O indivíduo, que já havia conseguido cortar aproximadamente 4 quilos de fiação (posteriormente recuperados pela GCM - Guarda Civil Municipal), foi capturado e encaminhado à Delegacia Sede, onde se constatou seu histórico criminal, que inclui múltiplas passagens por tráfico de drogas, furto e roubo.

Um fator relevante nessa ocorrência foi a rapidez com que a equipe da ROMU (Rondas Municipais) chegou ao local do furto, aproximadamente um minuto após receber as imagens do CGE. O secretário de Segurança, Lourival dos Santos Silva, enfatizou a importância do CGE como o "coração e os olhos" de São Caetano, destacando sua relevância na prevenção e combate à criminalidade.

Esse caso exemplar ilustra como a tecnologia pode ser aliada das autoridades na solução de crimes e na garantia da segurança da população. A utilização eficaz das imagens do CGE evidencia a importância de investimentos contínuos em sistemas de monitoramento e vigilância, que se mostram essenciais na proteção do patrimônio e na manutenção da ordem pública.