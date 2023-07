Xuxa Meneghel nega sexo com Marlene Mattos e diz que relação era tóxica: - Ela não gostava de mim como eu gostava dela

12/07/2023 | 08:10



Xuxa Meneghel está a todo vapor na divulgação de seu mais novo documentário para o Globoplay. Em entrevista para o podcast Quem Pode, Pod, na última terça-feira, dia 11, a apresentadora comentou sobre um dos episódios mais polêmicos da produção - aquele em que fica frente a frente com Marlene Mattos, sua ex-empresária.

Durante a conversa com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Xuxa negou que tenha se envolvido sexualmente com a empresária - desmentindo um dos maiores boatos envolvendo o assunto:

- Meu relacionamento com ela profissional, que todo mundo acha que foi sexual, é difícil as pessoas entenderem, porque eu realmente entreguei minha vida nas mãos dela, eu me dei por completo, eu acreditei nisso, e acho que realmente ela também cuidava muito de mim porque eu era o trabalho dela, mas ela não gostava de mim como eu gostava dela.

Xuxa ainda contou que a relação com a empresária foi ficando tóxica com o tempo:

- Ela entrou na minha vida normal, numa boa, e aos pouco foi indo... Nem ela sabia o quanto podia ir, eu fui deixando, fui acreditando que ela era o melhor para mim, chegava uma hora que [ela dizia] não senta assim, não quero que você fale com essa pessoa, que coma assim.

Ao ponto de influenciar sua vida amorosa:

- Marlene não deixava ninguém chegar perto, e deixava claro que um cara estar do meu lado tinha que oferecer mais do homem. Era um negócio muito esquisito.

Apesar de tudo, Xuxa diz que não tira sua responsabilidade de tudo que aconteceu:

- Parece que eu falando assim estou colocando toda a culpa no colo dele, e na realidade ela não me obrigou a fazer nada, eu deixei ela fazer isso, depois parecia uma obrigação, porque eu fazia tudo que ela queria e a coisa começou a virar uma obrigação.