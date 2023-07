Tarcísio e o mau gestor que não lhe deu votos

Da Redação



Uma questão chamou muito a atenção na liberação dos recursos, por parte do governo do Estado, para a saúde de São Bernardo. Apesar de o prefeito Orlando Morando (PSDB) se colocar como um aliado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ter embarcado de cabeça na campanha do republicano no segundo turno – em traição rápida ao então governador Rodrigo Garcia (PSDB) –, o tucano não conseguiu garantir os votos que prometeu a Tarcísio. Em São Bernardo, o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, venceu Tarcísio no segundo turno – 249.641 votos a 214.250. O governador venceu em Santo André (212.854 a 199.768), em São Caetano (66.363 a 44.048) e em Ribeirão Pires (32.316 a 31.385). Mesmo assim, Tarcísio optou por enviar recursos a um município administrado por um autoproclamado aliado que não lhe conferiu vitória em seu território e que, como tem mostrado o Diário, tem feito gestão questionável na saúde.

Almoço

Ex-prefeiturável de São Caetano, o ex-vereador Fabio Palacio (União Brasil) discutiu o cenário político da cidade com o ex-presidente da AD São Caetano Nairo Ferreira de Souza e com o diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini, em um tradicional restaurante do município. Palacio, que protagonizou as últimas eleições em São Caetano, vem costurando sua pré-candidatura na tentativa de suceder o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

Juntos na festa junina

Terceiro e quarto colocados nas eleições à Prefeitura de Mauá em 2020, Juiz João (PSD), atual presidente da Fundação Casa, e Zé Roberto Lourencini (PSDB) estiveram juntos no último fim de semana em atividades políticas na cidade. A dupla, inclusive, tirou fotos em festa junina organizada pelo vereador Leonardo Alves (PSDB).

Protagonismo

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), será protagonista do próximo vídeo de divulgação da Federação PSDB/Cidadania. Presidente estadual do bloco, Paulo Serra vai contar como faz política na cidade, fugindo de brigas e polarização. “O Brasil precisa de equilíbrio e trabalho”, declara o tucano.

Articulação

Recém-confirmado pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira levou o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), para uma reunião com o secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab (PSD), para debater investimentos em mobilidade.

Prefeito e vice-governador

Prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL) se encontrou ontem com o vice-governador do Estado, Felício Ramuth (PSD). Ele estava acompanhado da Princesa do Chocolate, Jennifer Rodrigues, que também entregou uma caixa de bombons feitos com chocolate artesanal.

Pesquisa

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou ontem o panorama eleitoral de Santos, no Litoral. Foram medidos dois cenários. No primeiro, a deputada federal Rosana Valle (PL) lidera, dez pontos percentuais à frente do atual prefeito da cidade, Rogério Santos (PSDB). No segundo, o ex-prefeito e atual deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) surge na liderança, com Rosana Valle 14 pontos percentuais atrás.