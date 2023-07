Fundação Pró-Memória de São Caetano lança nova Revista Raízes na próxima quinta-feira

Da Redação



11/07/2023 | 19:26



A edição de número 66 da Revista Raízes, publicação da Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul, ganha festa de lançamento no próximo dia 13 de julho (quinta-feira) às 19h30, no Teatro Santos Dumont, na Avenida Goiás, 1111, Bairro Santa Paula.

Editada semestralmente pela Fundação Pró-Memória, que tem à frente Charly Farid Cury, a publicação busca valorizar registros históricos que trazem à tona aspectos do passado de São Caetano do Sul. O evento tem entrada livre e gratuita, e terá a participação especial do saxofonista Rock Gomes, da Secretaria da Cultura.

“Estamos imensamente gratos à colaboração de nossos autores e leitores, que acreditam e tornam a revista uma referência em pesquisas sobre São Caetano do Sul, a região do ABC e São Paulo. Daí a importância de refletirmos a respeito dos nossos desafios e de como chegamos até aqui, além de demonstrarmos como nos mantemos comprometidos e eficientes com a divulgação e difusão de nossa história”, disse o presidente da Fundação Pró-Memória, Charly Farid Cury, em editorial da revista.

Com 112 páginas, a próxima edição da Raízes destaca no artigo de capa os tempos do glorioso Ginásio Vocacional de Vila Santa Maria, instituição de ensino que integrou um projeto experimental do governo do Estado de São Paulo no final da década de 1960, além de curiosos, ricos e interessantes textos, nas seções Artigos, Memória, Personagens, Homenagem, Esportes e Poesias e Crônicas.

A publicação é distribuída gratuitamente e pode ser retirada no dia do evento ou nos dias seguintes na sede da Fundação Pró-Memória, localizada na Avenida Dr. Augusto de Toledo, 255, no bairro Santa Paula.