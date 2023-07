Atores de Hollywood se preparam para entrar em greve

11/07/2023 | 17:11



Ao que parece, o universo cinematográfico está em crise. Desde o dia 2 de maio de 2023, milhares de roteiristas de Los Angeles, nos Estados Unidos, decidiram parar de trabalhar após grandes estúdios - como Netflix, Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Studios, Amazon e Apple - se recusarem a negociar o reajuste salarial.

Com isso, séries e filmes que estavam ou em produção, como Stranger Things e Grey's Anatomy, foram interrompidas até ambas as partes chegarem em um acordo. Entretanto, agora, parece que o buraco está chegando mais embaixo.

Segundo o Sindicato dos Atores e Artistas de Rádio dos Estados Unidos (SAG-AFRA), a classe dos atores se prepara para entrar em greve também e, inclusive, já foram definidas as regras para a paralisação. Segundo o The Wrap, os atores não poderão atuar nem promover nenhum trabalho, seja em entrevistas, tapetes vermelhos ou pré-estreias. Vale lembrar que uma greve entre atores e roteiristas aconteceu pela última vez em 1960, quando eles reivindicaram direitos como assistência médica e plano de aposentadoria.

De acordo com o Deadline, a decisão de parar os serviços tem o apoio de diversos atores renomados, entre eles grandes nomes como Meryl Streep, Glen Close, Jennifer Lawrence e Rami Malek, que assinaram uma carta solicitando uma presença mais forte da SAG-AFRA.

A carta menciona diversos problemas a serem ajustados como a reestruturação de um salário mínimo, a liberdade criativa e a regulamentação de testes auto gravados para seleções de elencos.

Uma greve traz dificuldades enormes para tantos, e ninguém quer isso, mas estamos preparados para atacar se for o caso. E estamos preocupados com a ideia de que os membros do SAG-AFTRA possam estar prontos para fazer sacrifícios que a liderança não está, declara a carta.