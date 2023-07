Swiatek perde para Svitolina e pode entregar topo do ranking à Sabalenka; Melo é eliminado

11/07/2023 | 13:39



Duas tenistas do topo do ranking da WTA se despediram de Wimbledon nas quartas de final, durante os primeiros jogos desta terça-feira. A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, e a americana Jessica Pegula, quarta do ranking, foram eliminadas pela ucraniana Elina Svitolina e pela checa Marketa Vondrousova, respectivamente.

Com a queda de Swiatek, a belarussa Aryna Sabalenka, que joga as quartas de final contra a americana Madison Keys na quarta-feira, pode terminar a disputa do Grand Slam britânico como nova número 1. Para isso, precisa chegar à final.

Dona da 76ª colocação, Svitolina veio de um embate com a belarussa Victoria Azarenka, marcado pela decisão da ucraniana de não cumprimentar a adversária, em razão do conflito promovido pela Rússia e apoiado por Belarus na Ucrânia. Após ouvir vaias, ela pediu compreensão à WTA, que anunciou que os tradicionais apertos de mão, abraços e beijos não são mais obrigados entre oponentes destes países. Azarenka disse respeitar a escolha da oponente.

Sem deixar-se afetar pela polêmica, a ucraniana fez um ótimo jogo diante da atual melhor do mundo e venceu por 2 sets a 1, parciais 7/5, 6/7 (5/7) e 6/2. Teve o serviço quebrado logo no primeiro game do set inicial e deixou Swiatek abrir 2 a 0. Chegou a empatar e se viu com desvantagem de dois games novamente, mas buscou a virada e fechou a parcial em 7/5.

No segundo set, Swiatek abriu 3 a 1 e permitiu a virada de Svitolina novamente. Dessa vez, contudo, conseguiu reagir, mas só decidiu a vitória parcial no tiebreak. A decisão da vaga na semifinal ficou para o terceiro set, que foi de amplo domínio da ucraniana, não à toa ela quebrou dois serviços da polonesa e colocou 6/2 no placar para avançar.

Na outra semifinal desta terça, Jessica Pegula também viveu um confronto de reviravoltas e acabou derrotada por 2 sets a 1 por Marketa Vondrousova, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4. Após uma vitória por 6/4 no primeiro set para a checa e um triunfo por 6/2 no segundo para a americana, a parcial final foi de muita emoção. Vondrousova perdia por 4 a 1, mas não cedeu mais nenhum game para a adversária a partir daí e buscou a virada por 6/4.

MELO ELIMINADO

O início da terça-feira foi de mais uma eliminação para o Brasil. Ao lado do australiano John Peers, o experiente Marcelo Melo, campeão de Wimbledon em 2017 com Lukasz Kubot, caiu nas oitavas de final das duplas após derrota para os holandeses Bart Stevens e Tallon Griekspoor, com parciais de 7/5 e 6/4.

"Eles aproveitaram muito bem uma pequena chance que a gente deu no final do primeiro set e, depois, no começo do segundo. O jogo foi muito bom e acho que mereceram a vitória por terem aproveitado essas oportunidades", disse o tenista mineiro. "Precisamos ter os pés no chão, saber que estamos construindo uma nova parceria. Novamente, muito obrigado por todo o apoio dos brasileiros aqui", concluiu.