Consórcio agenda reunião com prefeito de São Paulo para retomar Conselho Metropolitano

Artur Rodrigues



11/07/2023 | 12:54



Na busca pela retomada do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC agendou uma reunião com o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), para a próxima segunda-feira. O encontro será realizado na Prefeitura de São Paulo e contará com a presença dos cinco consórcios que representam os 39 municípios da Grande São Paulo.

Segundo o presidente da entidade que representa o Grande ABC, o prefeito de Mauá Marcelo Oliveira (PT), o encontro tem como objetivo alinhar demandas para apresentar ao governo estadual. Ainda de acordo com o petista, há a expectativa para uma reunião dos 39 prefeitos da região metropolitana de São Paulo com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) após o encontro com o prefeito da Capital.

A proposta de reativação do Conselho Metropolitano é encabeçada pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que quer ter mais proximidade com o governo estadual. O comitê está sem reuniões desde a morte do ex-prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB). Por regra, o prefeito da Capital preside o Conselho.