Atriz menor de idade expõe suposto flerte de Rafael Cardoso durante casamento com Mariana Bridi

11/07/2023 | 09:10



Eita! Mais um exposed para a conta de Rafael Cardoso, dessa vez, envolvendo uma atriz de apenas 17 anos de idade com quem ele já contracenou em 2011 durante as gravações da novela A Vida da Gente. A interação entre os dois teria acontecido enquanto o ator ainda era casado com a ex-esposa, Mariana Bridi. Vale lembrar que os dois se divorciaram em dezembro de 2022, após 15 anos juntos.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Rafael teria entrado em contato com a jovem através das mensagens direitas do Instagram e teria flertado com a atriz, que na época tinha 17 anos de idade. O ator tomou o cuidado de utilizar o modo temporário das mensagens, mas ela fez registros da interação.

No início do bate-papo, Cardoso teria dito que ela está muito bonita, relembrando que os dois trabalharam juntos quando ela ainda era muito pequena, e então a jovem diz que ela tinha apenas seis anos de idade quando eles se conheceram. Na sequência, o ator teria ficado apreensivo com a troca de mensagens e pedido para ela provar que é ela mesma quem o está respondendo, por medo de ser apenas sua assessoria.

A jovem teria chegado a enviar uma foto de visualização única para o ator, que não teria demonstrado muita calma para continuar o papo, mas não perde a oportunidade de seguir elogiando a garota.

Linda. Está no quarto? Só fala para eu ficar tranquilo. Fico cabreiro.

Ainda segundo a colunista, em outro momento, Rafael teria pedido para que a jovem gravasse um vídeo para ele e falasse o seu nome:

Mas fala no vídeo: Oi, Rafa.

Apesar da grande polêmica por ainda estar casado na época, a investida do ator não se configura como crime. Segundo o código penal brasileiro, uma pessoa maior de 14 anos de idade já tem capacidade de consentimento.