Volkswagen lança o T-Cross The Town 2023

Nilton Valentim



10/07/2023 | 17:40



A Volkswagen apresentou nesta segunda-feira (10/7) o T-Cross The Town. O SUV, pela primeira vez desde o seu lançamento, ganha uma versão especial e limitada em alusão ao maior evento de música, cultura e arte de São Paulo, que será realizado em São Paulo no mês de setembro. Serão duas versões, a 200 TSI MY24, que custará R$ 140.690 e a TT MY24, por R$ 149.990.



“O T-Cross The Town representa o sucesso da parceria entre a Volkswagen e o The Town e também coroa o triunfo que é esse SUV no País, com mais de 32 mil unidades vendidas somente este ano. Com o lançamento da versão especial, também damos continuidade à tradição da criação de versões especiais, como ocorreu com Gol, Saveiro e Fox Rock in Rio no passado. Ter o nome Volkswagen cravado na história deste festival significa que estamos próximos das pessoas, que se conectam através de paixões como a música e os automóveis”, afirma Roger Corassa, vice-presidente de Vendas & Marketing da Volkswagen do Brasil.



O T-Cross The Town, produzido na planta de Curitiba (PR) é baseado na versão 200 TSI, equipada com motor até 128 cv e 20,4 kgfm de torque, sempre associado ao câmbio automático de seis velocidades. Na versão especial, o modelo ganha itens de série somente encontrados nas configurações mais completas.

Do lado de fora, o SUV aparece com pintura bicolor – com coluna C e teto pintados na cor Preto Ninja, assim como os retrovisores externos, que são rebatíveis, o rack de teto, e as inscrições “T-Cross” e “200 TSI”, ambos no tampo do porta-malas. A lataria pode sair de fábrica em quatro cores: Preto Ninja, Azul Norway, Cinza Platinum e Prata Pyrit. As rodas de liga leve, de 17”, têm acabamento diamantado e pintadas na cor preta. O destaque externo fica para o badge exclusivo “The Town”, localizado

próximo da linha de cintura, ligeiramente abaixo dos retrovisores, nas duas laterais do veículo. Ainda do lado de fora, o T-Cross The Town vem faróis de neblina em LED e lanternas traseiras em LED, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e também câmera de ré.

O SUV tem os bancos são revestidos de couro e possuem costura aparente em azul. Os apoia-braços dianteiros são acolchoados e parcialmente em vinil. Além disso, o revestimento do teto e das colunas são escurecidas, trazendo um acabamento mais premium ao T-Cross. A tecnologia também está presente no habitáculo da versão especial, que oferece cockpit totalmente digital, começando pelo painel de 8” e pelo VW Play de 10,25”. Sua tela configurável tem usabilidade intuitiva, processamento rápido, espaço para armazenamento (10 gigabytes) e a capacidade de atualizações de recursos por meio de aplicativos.



Em termos de segurança, o modelo ainda é oferecido com ACC (Controle de Cruzeiro Adaptativo) e AEB (Autonomous Emergency Brake / Frenagem Autônoma de Emergência) de série. Outro destaque é a função Start-Stop, que desliga e liga o motor automaticamente no anda-e-para do trânsito ou nos semáforos, economizando combustível e diminuindo as emissões. Construído sobre a plataforma modular MQB, o SUVW é referência em eficiência e rigidez, entrega ainda alto nível de segurança.

Sucesso de vendas, o T-Cross é o primeiro SUVW produzido na América Latina e exportado para mais de 20 países das Américas do Sul e Central e para a África. Feito na planta de São José dos Pinhais (PR), já ultrapassou mais de 250 mil unidades emplacadas desde 2018. Além disso, a Volkswagen mantém a liderança no segmento de SUVs compactos no País com T-Cross e Nivus, que somam 11.015 unidades comercializadas no mês passado e 52.912 no acumulado do ano (dados Fenabrave).