Com vaias e aplausos a Fernando Diniz, Fluminense vence o Internacional e entra no G-4

09/07/2023 | 18:29



Além do duelo entre Fluminense e Internacional, havia expectativa de como a torcida carioca iria reagir com a ida de Fernando Diniz para ser técnico interino da seleção brasileira até a chegada do italiano Carlo Ancelotti, em 2024. Mesmo com algumas vaias na chegada ao campo, o time da casa fez um jogo seguro e superou o pouco inspirado rival gaúcho por 2 a 0 na tarde deste domingo, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. De quebra, o time carioca entrou no G-4 da competição.

Com gols de Cano e Martinelli, ambos no primeiro tempo, o Fluminense chegou aos 24 pontos, ultrapassando Red Bull Bragantino e Palmeiras, aparecendo em quarto lugar. O Internacional teve a estreia apagada de Enner Valência. O equatoriano atuou os primeiros 45 minutos e sofreu com a falta de entrosamento e ritmo. O clube caiu para nono lugar, com 21 pontos, e perdeu uma série de 10 jogos invicto.

A ida de Diniz à CBF divide opiniões da torcida tricolor, que não viu com bons olhos essa dupla função do treinador entre conciliar o Fluminense com a seleção brasileira. Antes do apito inicial, quando a escalação era anunciada no telão do Maracanã, na vez de Diniz parte da torcida presente no estádio vaiou o treinador.

No término do jogo o cenário Mudou. Sorrindo, o técnico se dirigiu à torcida, fez reverência, pôs a mão no peito e acabou bastante aplaudido. Sinal de que seu relacionamento com a torcida vai depender dos resultados.

Quando a bola rolou, a torcida empurrou o Fluminense. Diante de um organizado Internacional, o time carioca tinha a posse e vencia com frequência a segunda bola. Priorizando as jogadas de linhas de fundo e marcação pressão, marca registrada do 'Dinizismo', o Fluminense chegou ao gol com 24 minutos. Samuel Xavier aproveitou o corte parcial da defesa gaúcha e bateu cruzado. O chute acabou virando um passe para Cano apenas empurrar para as redes.

O Internacional não conseguia sair da marcação do Fluminense. Estreando com a camisa gaúcha, o atacante Enner Valencia sentiu a falta de entrosamento, sendo pouco acionado e ficando distante dos companheiros. Aproveitando um Inter apático, o Fluminense aproveitou para aumentar a vantagem antes da ida para o intervalo. Marcelo cobrou o escanteio na primeira trave e Martinelli apareceu de surpresa para cabecear, marcando aos 40 minutos.

A segunda etapa manteve o mesmo panorama, com um Fluminense mais tímido. O Internacional conseguia trocar passes e figurar no campo de ataque, mas sem sucesso e sofria quando o oponente subia as linhas e contra-atacava, como no chute de Lelê, defendido por John. O duelo seguiu morno boa parte da segunda etapa, com as duas equipe pouco inspiradas.

Na reta final, a emoção resolveu aparecer. Com mais presença ofensiva após as substituições, por pouco Alemão não marca um golaço para o Internacional. Após levantamento na área, o atacante dominou e emendou uma bicicleta que acertou no pé da trave direita de Fábio. O lance fez com o que o Fluminense abaixasse mais as linhas, priorizando a posse de bola a fim de ganhar tempo. Administrando o resultado, controlou a partida até o apito final e garantiu mais três pontos na tabela.

A dupla volta a campo no próximo domingo, pela 15ª rodada. No Maracanã, às 16h, o Fluminense tem pela frente o clássico com o Flamengo. Já o Internacional recebe o Palmeiras, às 18h30, no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 INTERNACIONAL

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (David Braz) e Marcelo; André, Martinelli e Lima; Keno, Lelê (John Kennedy) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

INTERNACIONAL - John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Campanharo (Matheus Dias) e Carlos De Pena (Alemão); Enner Valência (Aránguiz), Wanderson (Jean Dias) e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Cano, aos 24, e Martinelli, aos 40 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Cano e Keno (Fluminense); Carlos De Pena, Campanharo e Mercado (Internacional).

RENDA - R$ 1.321.750,00.

PÚBLICO - 34.166 total.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).