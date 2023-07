Miss Brasil 2023: Maria Brechane, do Rio Grande do Sul, é eleita vencedora

09/07/2023 | 10:16



Maria Brechane foi eleita Miss Universo Brasil 2023. Representante do Estado do Rio Grande Sul, ela superou as outras 26 candidatas participantes na noite deste sábado, 8.

O anúncio foi feito ao fim do evento, que foi exibido ao vivo pelo canal do YouTube do Miss Universo Brasil, e também pela TV Meio Norte. O concurso aconteceu Pátio Welucci, no Brooklin, em São Paulo.

Agora, a estudante de jornalismo de 19 anos irá representar o País no Miss Universo 2023, que vai acontecer em El Salvador, em dezembro.

O segundo lugar ficou com a Miss Mato Grosso, Bárbara Reis, e o terceiro lugar foi da Miss São Paulo, Vitória Brodt. Maria é a 15ª representante a levar o título para o Rio Grande do Sul.

O estado lidera vitórias no concurso. Em 1963, Ieda Maria Vargas, de Porto Alegre, conquistou a coroa de Miss Universo.