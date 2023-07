Simone Susinna abre álbum de fotos com Anitta e fãs da brasileira vão à loucura: Olha o patamar da gata

09/07/2023 | 10:10



Anitta parece estar vivendo um novo amor! No último sábado, dia 8, o ator italiano Simone Susinna usou as suas redes sociais para postar um carrossel de fotos com a cantora brasileira e levou os fãs à loucura.

Nas imagens compartilhadas, Anitta e Simone surgiram lindíssimos para os eventos de luxo da grife Dolce&Gabbana e até coladinhos na beira de uma piscina. No último registro, o ator italiano postou o pé da poderosa.

Claro que nos comentários, os fãs de Anitta foram à loucura e deixaram diversas mensagens:

Anitta realizou o sonho de toda mulher brasileira, escreveu uma.

Anitta fazendo a alegria das manas brasileiras, obrigada miga!, comentou outra.

Não sei se sinto inveja dela por estar namorando ele ou dele por estar namorando ela hahaha que casal maravilhoso zeraram a vida ambos, disse uma terceira.

A Anitta evoluiu na escolha dos boy viu. Olha o patamar da Gata, disparou.

Anitta e Susinna fazem primeira aparição pública

A primeira aparição do suposto casal aconteceu na noite da Alta Joalheria, na série de eventos de luxo da Dolce&Gabbana, em Puglia, na Itália.

Assim que chegaram ao evento, os dois posaram para fotos como casal, andaram de mãos dadas e atraíram centenas de flashes.