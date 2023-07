Lexa se emociona ao falar do casamento com Guimê e relembra fase complicada: - Me senti muito pressionada

09/07/2023 | 09:10



Na noite do último sábado, dia 8, Lexa foi uma das convidadas do programa Altas Horas, ao lado do marido MC Guimê. Durante sua participação, a cantora relembrou a fase complicada do amado após a expulsão do BBB.

Sincera, ela contou que se sentiu muito pressionada e que precisou se lembrar de quem era:

- Me senti muito pressionada a ir para uma direção que as pessoas queriam que eu fosse. Na verdade, parei e precisei lembrar quem eu sou. Foram oito anos tão incríveis, tão maravilhosos. Tem gente que jogaria isso para o ar. Não é o meu lugar. Não desisto tão fácil assim, nem das pessoas, nem da minha vida. Decidi estar com ele. É uma história de amor, carinho e admiração.

E continuou:

- A gente está sujeito, sim, a cometer falhas graves. Mas a gente, também, está sujeito a recomeçar e saber pedir desculpas. E ele soube. É o que vale para mim.

Para encerrar o assunto, Lexa contou que preferiu apenas ficar com a imagem boa do marido:

- Acho que ele nunca tinha me visto chorando ao falar sobre isso. Mas foi uma fase complicada e por eu conhecer muito o coração dele, eu realmente decidi passar isso para o lado. E, poxa, é muito triste que as pessoas se fixam à imagem dele naquele momento. E não no excelente jogador que ele foi. Assim como ele foi um excelente marido para mim durante todo esse período. Prefiro ficar com essa imagem boa.