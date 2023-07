Arraial Cultural da Terceira Idade é nova tradição em São Caetano

Coluna Social



09/07/2023 | 07:00



Iniciando nova tradição em São Caetano, o 2º Arraial Cultural da Terceira Idade recepcionou 16 mil pessoas. Bandeirinhas coloridas ambientaram o Espaço Verde Chico Mendes em clima de São João.

Com o objetivo de incentivar lazer, qualidade de vida e longevidade aos mais velhos, a festa realizou atividades para movimentar o corpo. Dentre elas, aulas abertas de forró e quadrilhas animadas com músicas típicas da época integraram a programação. Além disso, a ação arrecadou mais de uma tonelada de alimentos para o Banco de Alimentos municipal.

“Essa segunda edição do Arraial Cultural foi um sucesso. Agora, vamos começar a pensar no planejamento do 3º Arraial Cultural, pois é uma festa que veio para ficar em São Caetano”, projetou a coordenadora municipal da Terceira Idade, Lucila Lorenzini.