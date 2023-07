Britney Spears confirma que recebeu tapa na cara de segurança de astro da NBA: Experiência traumática

07/07/2023 | 13:10



Parece que a Princesinha do Pop não tem sossego mesmo! Na última quinta-feira, dia 6, Britney Spears confirmou que levou tapa no rosto do segurança de Victor Wembanyama, astro da NBA.

Nas redes sociais, a cantora desabafou sobre o assunto, dizendo que foi pedir uma foto para o jogador após reconhecê-lo, mas a experiência acabou sendo traumática já que sofreu agressão.

Experiências traumáticas não são algo novo para mim e já tive a minha cota delas. Não estava preparada para o que aconteceu comigo ontem à noite. Reconheci um atleta no saguão do meu hotel quando me dirigia para jantar. Mais tarde, fui a um restaurante diferente e o vi novamente. Decidi abordá-lo e parabenizá-lo pelo seu sucesso, começou.

E continuou:

Ele estava muito alto, então dei um tapinha no ombro dele para chamar sua atenção. Estou ciente da declaração do jogador em que ele menciona que eu o agarrei por trás, mas, simplesmente, dei um tapinha no ombro dele. Seu segurança, então, me devolveu no rosto sem olhar para trás, no meio de uma multidão, quase me derrubando e tirando meus óculos. Fui cercada por um grupo de, pelo menos, 20 fãs. Minha equipe de segurança não atingiu nenhum deles.

Segundo o TMZ, o episódio aconteceu no restaurante Catch do Aria Hotel, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Britney estava com o marido, Sam Asghari, e mais duas pessoas.