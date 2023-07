São Caetano entrega lousas digitais em escola infantil

Da Redação



07/07/2023 | 09:50



A prefeitura de São Caetano entregou nesta quinta-feira (6), 15 lousas digitais para todas as salas de aula e laboratórios da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Senador Fláquer, localizada no Bairro Fundação. A unidade também foi contemplada com 180 chromebooks para uso dos alunos. Para apresentar os novos equipamentos à comunidade escolar, a unidade promoveu uma aula aberta, na quadra, com diversas atividades pedagógicas que envolveram pais e alunos do 1º ano.

O prefeito José Auricchio Júnior acompanhou o evento, juntamente da secretária de Educação, Minéa Fratelli. “Entregar tecnologia é ótimo. Todos são unânimes em falar que ela traz uma evolução incalculável na qualidade do ensino. Mas, a gente sabe que o processo de educação não é só isso. É um processo coletivo, que depende da participação da escola e da família”, falou o prefeito.

Até o momento já foram entregues mais de 1.400 chromebooks a professores da rede municipal, mais de 4 mil chromebook em 14 escolas e mais de 70 painéis interativos (lousas digitais) nas unidades escolares. A programação é que se concluam todas as entregas de todas as unidades escolares nas próximas quatro semanas.