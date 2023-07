A data maior paulista. Celebrada em Santo André... ...no 9 de julho de 1985. E nem feriado oficial era...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/07/2023 | 07:45



Amanhã, domingo, São Paulo viverá mais uma vez sua data magna recordando a deflagração da Revolução Constitucionalista de 1932.

Mesmo antes de ser feriado civil, o 9 de julho sempre foi celebrado, como ocorreu em 1985. Naquele dia, na Churrascaria São João, em Santo André, revolucionários de 1932 foram reunidos e homenageados.

A foto de hoje mostra aquela solenidade. Imagem guardada pelo advogado Luiz Lobo Neto, ex-vereador, e repassada ao memorialista Paschoalino Assumpção, coordenador do Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória), pela Dra. Maria Cecília Lobo – como o pai, preocupada com a preservação da memória andreense.

Crédito da foto 1 – Foto Tokio, Studio e Reportagem

MOMENTO CÍVICO. 9 de julho de 1985. Sobre a mesa, capacetes. Entre os presentes, o Dr. Zico Lobo (o quinto a partir da esquerda). Santo André celebrava a data maior paulista. E hoje?

NAS ONDAS DO RÁDIO

Cantor.

Mexicano.

Pedro Vargas vive...

Texto: Milton Parron

Pedro Vargas, nascido em 1906, no México, pode se dizer, foi um cantor reverenciado em todo o mundo nas décadas de 30, 40 e 50, acumulando um sucesso atrás do outro e o êxito no rádio e nos disco, além de shows em cassinos, inclusive no Brasil, o levaram para o cinema tendo participado de 70 filmes da época de ouro do cinema mexicano.

Esteve várias vezes no Brasil, sempre com contratos longos, a primeira delas apresentando-se em 1938 no Cassino da Urca.

Na inauguração da televisão brasileira o empresário Assis Chateaubriand pessoalmente exigiu a presença de Pedro Vargas nas solenidades.

Os Estados Unidos também descobriram muito cedo o talento de Vargas e por lá ele repetiu o sucesso que já fazia, além do México, no Brasil, Colômbia, Argentina, Venezuela, sem falar nos países europeus, um fenômeno que interpretava vários gêneros musicais mas, em especial, boleros, canções rancheiras de seu país, tornando-se o melhor intérprete do genial compositor Agustin Lara.

Em 1986, durante o mundial de futebol realizado no México, tive oportunidade de entrevistar Pedro Vargas. Essa longa entrevista, durante a qual cantou trechos de vários de seus sucessos conhecidos mundialmente, inclusive aqui no Brasil, será apresentada no Memória deste final de semana.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Pedro Vargas, canções e entrevista. Produção e apresentação: Milton Parron. Na virada deste sábado para domingo; e às 7h do domingo. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Francisco Alves canta “Boa Noite, Amor” (valsa de Francisco Mattoso e José Maria de Abreu).; João Dias, “O Portão” (de Roberto e Erasmo Carlos); e Haroldo José, “Tango Triste” (dele e do irmão Osvaldo de Souza).

Haroldo José e Osvaldo de Souza residiam nas Casas Populares, em Santa Terezinha, Santo André.

“Memória” entrevistou a ambos. Haroldo José fez imenso sucesso entre as décadas de 1950 e 1960.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. A comunidade ítalo-brasileira presente. Músicas, notícias, correspondentes e a simpatia do apresentador.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 8 de julho de 1993 – ano 36, edição 8433

MANCHETE – Produção de veículos bate novo recorde.

Montadoras fabricavam 631 mil unidades nos primeiros meses de 1993, mas o nível de emprego permanecia estabilizado.

ESPECIAL – A repórter Mirla Silva descobria uma oitava “cidade” no Grande ABC, o Conjunto Inocoop na divisa de Santo André e São Bernardo, na área do Jardim do Estádio.

Eram 12 mil moradores, 188 prédios, 3.008 apartamentos.

“Apesar de ter áreas livres, as crianças ficam trancadas em casa. É proibido jogar bola e soltas pipas e as três quadras públicas na área do condomínio estão sempre ocupadas pior moradores dos bairros vizinhos”, escrevia Mirla Silva.

Fotos: Sérgio Santorio.

POLÍCIA – Juiz cumpre promessa e solta 29 presos. Beneficiados cumprirão pena em regime de prisão domiciliar e deverão se apresentar uma vez por mês ao juiz Marco Aurélio Paiolle Martins Costa, corregedor da Cadeia Pública de São Bernardo, cadeia que vivia lotada.

HOJE

Dia Nacional da Ciência

Dia do Pesquisador

Dia do Panificador

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Minas Gerais, hoje é o aniversário de Ouro Preto e Paiva.

No Maranhão: Carolina e Viana.

Aniversariam também em 8 de julho: Bragança (PA), Castanheira (MT), Cipó (BA), Dois Riachos (AL), Floriano (PI), Mimoso do Sul (ES) e Treviso (SC).

São Procópio de Citópolis

8 de julho

O primeiro dos mártires da Palestina. Morto em 8 de julho do ano 303.

Fonte - Sanctorum

Ilustração – Santo do Dia