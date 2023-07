Britney Spears teria sido agredida por segurança de jogador de basquete

06/07/2023 | 19:10



Até mesmo os famosos são gente como a gente e adoram tietar seus ídolos. Entretanto, não é sempre que o encontro rola como o esperado, e algumas polêmicas surgem e viram assunto na web. Desta vez, o alvo do momento polêmico foi Britney Spears. Segundo o TMZ, a cantora viu o jogador de basquete Victor Wembanyama em um restaurante e se aproximou para tentar tirar uma foto com o atleta.

Entretanto, tudo deu errado quando ela chegou perto do jogador e o cutucou. Isso porque, segundo a publicação, a dona do hit Toxic levou um tapa de um dos seguranças do jogador.

- Dizem que ela é fã e foi até ele para perguntar se eles poderiam tirar uma foto juntos.

Ainda de acordo com informações do TMZ, a pancada teria sido tão forte que Britney caiu no chão. Apesar da agressão, ela não reagiu e voltou para sua mesa. Porém, o fim não foi esse... Após o segurança perceber que a pessoa era Britney Spears, ele se desculpou:

- Você entende como é quando está sendo cercado por fãs.