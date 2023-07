Selena Gomez está namorando com Jeremy Allen White, protagonista de The Bear

06/07/2023 | 18:10



Segundo o The Daily Mail, Selena Gomez e Jeremy Allen White estariam namorando. O casal teria se conhecido durante uma sessão de fotos para a edição especial da revista Vanity Fair sobre Hollywood, em fevereiro deste ano. O ator é protagonista da série The Bear e já ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator pela atuação na trama.

Jeremy foi casado com Addison Timlin por três anos mas, há dois meses, o casal se divorciou e o ator já deixou de usar aliança. O ex-casal tem duas filhas; Eder, de quatro anos de idade, e Dolores, de dois anos de idade. O romance entre Selena e Jeremy já havia sido divulgado na imprensa americana porém de forma camuflada.

Em uma manchete internacional, dizia que um vencedor do Globo de Ouro, recentemente separado, cujo programa acabou de estrear sua segunda temporada, está casualmente namorando novamente com uma atriz e cantora que conheceu em fotos para a Vanity Fair e que voltou aos Estados Unidos depois de filmar no exterior. Logo, internautas começaram a juntar as peças desse quebra-cabeça sabendo que a segunda temporada de The Bear foi lançada recentemente e que a atriz e cantora voltou ao país após meses em Paris a trabalho.