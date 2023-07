João Guilherme fala sobre relação com Maisa Silva: - Amor romântico, não

06/07/2023 | 13:10



João Guilherme e Maisa Silva enfrentaram vários rumores de relacionamento e são um casal muito desejado pelos fãs, mas sempre fazem questão de deixar mais do que claro que tudo que existe entre eles é apenas amizade e muito carinho.

No The Noite, apresentado por Danilo Gentilli, o filho de Leonardo abriu mais uma vez o coração sobre a relação com a atriz. Ao longo do bate-papo, o cantor confessou sabe sobre o ship e disparou:

- Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo. A gente já gravou, já viu o outro passar vergonha, todo mundo já namorou, já voltou. Então a rapaziada fica nessa porque sempre que estou com a Má também faço questão de registrar. É amor, já. Amor romântico, não. Quer dizer, quem sou eu para dizer isso?! Só Deus sabe mas, amor romântico, não.

Não dá para mentir, eles têm uma amizade super fofa mesmo, né? Mas calma que não acabou! João ainda tirou um tempinho para reagir à mensagem de desculpas enviada por Rafael Cardoso. Caso você não se lembre, os dois se envolveram em uma baita polêmica depois de Rafael compartilhar um vídeo onde Nego Di fazia comentários maldosos sobre uma roupa escolhida por João Guilherme para usar na Semana de Moda em Paris.

O cantor foi convidado do PocCast na última quarta-feira, dia 5, e revelou que nunca recebeu a suposta mensagem, mas está esperando uma retratação:

- Eu vi que ele falou em algum lugar que me mandou mensagem, mas não achei. Eu acho legal se ele vier de alguma forma se retratar comigo, mas não é comigo. Não fiquei ofendido, não é comigo a retratação.

Apesar do nome de Nego Di estar envolvido, João Guilherme disse que não espera nenhuma mensagem do humorista. Ele ainda falou que não se sentiu pessoalmente ofendido por nenhum comentário, mas deseja que eles se desculpem com a comunidade LGBTQIA+.