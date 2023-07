Allison Mack, atriz de Smallville, deixa a prisão após dois anos

05/07/2023 | 14:10



Após dois anos, a atriz Allison Mack, conhecida por seu papel na série Smallville, deixou a prisão por bom comportamento. Aos 40 anos de idade, ela foi condenada por recrutar membros para uma seita sexual.

Na época, antes do seu julgamento, Allison admitiu ser culpada por chantagear mulheres abusadas pela seita. Ela ainda se mostrou arrependida por toda situação.

- Tomei decisões das quais sempre me arrependerei, disse ela.

O arrependimento de Alisson convenceu o juiz Nicholas Garaufis, que acabou amenizando sua pena.

Allison foi condenada em 2018 e a história chocou o mundo do entretenimento na época. Pensando na repercussão do caso, a HBO decidiu apostar em um documentário que explora a seita conhecida como NXIVM - foi daí que surgiu a série The Vow.