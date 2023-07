São Caetano divulga atrações de aniversário

Da Redação



05/07/2023 | 10:53



A prefeitura de São Caetano divulgou nesta terça-feira (4) as atrações que farão parte dos festejos de aniversário dos 146 anos da cidade. As comemorãções serão do Espaço Verde Chico Mendes, entre os dias 27 e 30 deste mês, sempre às 20h30. Os shows são gratuitos e haverá pontos para coleta de doações de alimentos não perecíveis e agasalhos que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

Confira a programação:

27/7 – Ara Ketu

28/7 – Diogo Nogueira

29/7 – Ira!

30/7 – Felipe Araújo