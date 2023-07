Claudia Raia conta que não sabia que ia dar à luz quando foi levada ao hospital no dia em que Luca nasceu

04/07/2023 | 13:10



Na manhã desta terça-feira, dia 4, Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello tomaram café da manhã com Ana Maria Braga e contaram como está sendo a vida após a chegada de Luca. O papai de primeira viagem não escondeu que é completamente apaixonado pelo pequeno:

- Eu babo mesmo, não quero nem saber. Mimo, babo, fico em cima... E ele é muito alegre, simpático, carismático e acorda rindo. Você vai dar bom-dia e ele já abre o sorrisão.

E Claudia contou o que mudou após o nascimento do caçula:

- Sore o que mudou... Tudo gira em torno dele, óbvio. Estou na minha licença maternidade, consigo trabalhar esporadicamente nos intervalos. Já estou produzindo Tarsila, um musical que vou fazer sobre a vida e a obra de Tarsila do Amaral. Nós vamos fazer. Começa só em outubro, mas eu já estou em pré-produção há um tempão. É reunião com patrocínio e reunião do artístico em meio a uma mamada e outra. Às vezes eu estou com o Luca no peito, porque ele só mama no peito. Sim, gente, é possível amamentar com 56 anos de idade. Tem sempre alguém que fala: Você tem leite nessa idade? A máquina humana funciona, dá tudo certo.

Ela ainda aproveitou para falar sobre as publicações nas redes sociais:

- Às vezes as pessoas falam: Será que não é muita exposição? Nós tivemos um filho, eu com 56 anos de idade e o Jarbas com 53. A gente quer mostrar para o mundo que ele existe, nasceu, está saudável, está lindo, é alegre. É muito gostoso dividir isso com as pessoas. Não é incomodando ele ou aproveitando dele, é aquela foto que a gente mostraria no celular só que a gente mostra nas redes sociais.

- Nada do que ei tinha imaginado se compara à realidade de você ser pai. Eu sabia que ia ser maravilhoso, mas não sabia que ia ser tão maravilhoso assim. Os problemas se apagam na hora. Você está preocupado, ele abre um sorriso e você pensa: Ah gente, está tudo certo. Ele é saudável, ele é feliz. Não tem problema, tudo fica pequeno perto dele, relatou Jarbas.

O casal ainda falou sobre o fato de a atriz ter enfrentado hipertensão enquanto estava grávida:

- Nunca teve um pico, nada grave. Tive outra coisa, que é legal de dividir, que é insônia. Tive uma insônia nos três últimos meses de gravidez que eu não dormia. Sabe aquela síndrome das pernas inquietas? Eu tinha, na verdade, nos braços. Uma coisa estranha que não tinha posição, não conseguia dormir no nosso quarto. Acabei fazendo um pânico no nosso quarto, fui dormir no quarto da Sophia, que mora nos Estados Unidos. Na sala não dormia. Eu passava a noite em claro, até um dia em que cheguei para o Jarbas e falei: Eu não consigo dormir mais. Ele perguntou porque eu não o acordava e eu disse: Porque eu não quero incomodar mais uma pessoa. Ele falou: Você não está entendendo, eu estou grávido junto com você. A gente vai malhar, assistir série, faço massagem em você e assim foi. A gente passava as noites em claro. Não é que eu dormia de dia e acordava de noite, eu não dormia. Por causa disso eu tinha pânico.

- Ia anoitecendo, ela tinha medo de sentir medo de não dormir. Ia alimentando uma coisa a outra, completou Jarbas.

- Na hora que o Luca nasceu, foi embora a hipertensão, o pânico, a insônia, tudo, finalizou Claudia.

Na madrugada anterior ao nascimento de Luca, Claudia teve uma contração muito forte. Eles ligaram para a médica e a atriz foi orientada a tomar remédio e voltar a dormir. Quando acordou novamente, a pressão estava muito alta.

- Ela falou [para o Jarbas]: Se continuar desse jeito a pressão, eu não vou esperar, vou resolver hoje. Não fala nada para ela.

A artista, que foi orientada a ir ao hospital realizar exames sem comer ou beber nada, contou que se arrumou e pegou a bolsa do bebê, que já estava pronta. No entanto, achou estranho quando foi pedida para também pegar camisolas para si, pois não fazia ideia que estava saindo de casa para dar à luz. Ela queria levar uma bolsinha de maquiagens, mas não conseguiu. Quando descobriu que era o dia do parto, ficou preocupada.

- Eu não estava bem aquele dia, estava desaplaudida, meu cabelo não estava bom, estava sem maquiagem. Cheguei lá, ainda me botaram aquela camisola feia [de hospital], brincou ela.

Um amigo a maquiou no hospital mesmo, e a atriz deu à luz Luca.

- É uma alegria que ele tem dentro dele, ele escolheu vir. É um milagrinho, completamente. Você vê que ele se sente familiarizado mesmo com os irmãos, confortável ali. Brinca com os irmãos, estão o tempo todo com ele. Essa alegria genuína, ele é alegre. É muito intuitivo.