Flamengo supera Fortaleza com show de Arrascaeta no Maracanã e 150º gol de Gabigol

01/07/2023 | 20:46



Com Maracanã lotado e show de Arrascaeta, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0, neste sábado, e se manteve na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, perseguindo o líder Botafogo, que ainda joga nesta 13ª rodada. Superior durante os 90 minutos, o time de Jorge Sampaoli também contou com a estrela do goleiro Matheus Cunha, que defendeu uma cobrança de pênalti de Yago Pikachu no início da partida.

Com o resultado, o Flamengo se manteve na briga pelas primeiras colocações, com 25 pontos, ainda atrás do Grêmio, com 26, que venceu o Bahia em Salvador. O líder Botafogo, com 30, ainda faz o clássico com o Vasco no domingo. Do outro lado, o Fortaleza encerra uma sequência de três vitórias consecutivas e permanece com 20 pontos.

Autor de uma assistência e um gol na noite de sábado, Arrascaeta saiu de campo feliz com a atuação e o resultado no Maracanã. "Se eu estou bem fisicamente, 100%, eu tenho uma chance de ajudar o Flamengo e meus companheiros. A gente fez uma mini pré-temporada e fisicamente estamos muito melhores nesses últimos jogos. Temos que continuar a trabalhar, a melhorar, porque o campeonato é muito longo, nós estamos em muitas competições e cada jogo tem que ser uma final."

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Athletico-PR no Maracanã, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. No sábado, tem confronto decisivo com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O Fortaleza ganha uma semana de treino e só joga no próximo domingo, às 18h30, também contra o Athletico-PR, mas pela 14ª rodada do torneio nacional.

Antes de a bola rolar, o goleiro Rossi foi apresentado para a torcida do Flamengo. O argentino de 27 anos foi para o gramado do Maracanã com o filho no colo e recebeu o carinho do torcedor, agora com vínculo assinado de quatro anos e meio. Em pré-contrato desde o início do ano, o jogador aguarda a abertura da janela de transferência, na próxima segunda-feira, para ser inscrito no elenco carioca.

Das arquibancadas, Rossi viu que a concorrência pela titularidade no gol do Flamengo não será fácil. No primeiro ataque do Fortaleza no jogo, aos 8 minutos, Lucero recebeu na grande área e sofreu um pisão forte de Thiago Maia. Mas, na cobrança do pênalti, Matheus Cunha mostrou por que ganhou a posição de Santos. O goleiro voou no canto esquerdo e espalmou o chute de Yago Pikachu, fazendo a festa da torcida no Maracanã.

Controlando o jogo e pressionando desde o início, o Flamengo encontrou o caminho do gol aos 13 minutos. Wesley cobrou o lateral rápido pela direita e Arrascaeta limpou a marcação de Caio Alexandre só com o corpo. Com o espaço gerado, o uruguaio ajeitou o corpo e cruzou de trivela para Gabriel, nas costas do Tinga, finalizar de primeira. Com a bola na rede, o atacante e camisa 10 chegou a 150 gols marcados pelo clube carioca.

Acuado e sem conseguir progredir, o Fortaleza mostrou dificuldade para trocar passes e, nas poucas oportunidades que conseguiu criar, parou na boa atuação de Matheus Cunha. Com 30 minutos, Lucero roubou a bola dentro da grande área e cruzou por baixo para Caio Alexandre. O volante chegou finalizando de primeira e o goleiro flamenguista fez grande defesa, evitando o empate.

O lance acordou o time cearense, que passou a pressionar mais a saída de bola do Flamengo buscando o empate. Com bastante liberdade para se movimentar na frente, Lucero gerou outra oportunidade clara de gol aos 42 minutos. O atacante argentino recebeu na intermediária, girou na marcação e fez um lindo lançamento para Pochettino. Frente a frente com Matheus Cunha, o meia jogou pra fora.

Na descida para o vestiário, no intervalo, Sampaoli descobriu que precisaria mexer no time titular. Gabriel, o autor do gol, sentiu um desconforto e foi substituído por Pedro. O técnico argentino aproveitou para também trocar Everton Ribeiro por Bruno Henrique. Aos 9 do segundo tempo, a mudança quase surtiu efeito em linda finalização do camisa 9, mas João Ricardo salvou o Fortaleza.

Com fôlego novo, o time da casa voltou a controlar as ações do jogo. Trocando passes no campo de ataque, não demorou para o Flamengo encontrar o segundo gol, aos 18 minutos. Ayrton Lucas ganhou da marcação no corpo, chegou na linha de fundo e cruzou pro meio. A defesa não conseguiu cortar, a bola bateu em Britez e sobrou nos pés de Arrascaeta. O meia dominou de esquerda e soltou uma bomba com a direita, sem nenhuma chance para o goleiro.

Confortável com o placar e já pensando no jogo da Copa do Brasil, Sampaoli aproveitou para preservar Arrascaeta e Thiago Maia, promovendo as entradas de Victor Hugo e Filipe Luís. Correndo atrás do resultado, o Fortaleza lançou-se mais ao ataque e chegou a trocar alguns passes na intermediária, mas não assustou mais o goleiro Matheus Cunha.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 2 X 0 FORTALEZA

FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia (Filipe Luís), Arrascaeta (Victor Hugo), Gerson e Everton Ribeiro (Bruno Henrique); Gabriel (Pedro). Técnico: Jorge Sampaoli.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga (Dudu), Marcelo Benevenuto, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Romarinho), José Welison (Hércules), Yago Picachu (Calebe), Thiago Galhardo e Pochettino (Lucas Crispim); Lucero. Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS - Gabriel, aos 13 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Erick Pulgar e Bruno Henrique (Flamengo).

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF/Fifa).

RENDA - R$ 3.625.862,50.

PÚBLICO - 60.304 pagantes (64.583 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).