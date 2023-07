Correção: Yago Dora fatura etapa do Rio do Circuito Mundial de surfe e mantém troféu no Brasil

01/07/2023 | 17:21



Com direito a um aéreo perfeito na grande final, o surfista brasileiro Yago Dora conquistou o título da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial, na praia de Itaúna, em Saquarema, neste sábado. O paranaense de 27 anos arrancou uma 10 dos jurados na decisão contra o australiano Ethan Ewing e garantiu a permanência do troféu no Brasil, após três títulos consecutivos do companheiro Filipe Toledo. O resultado coloca o surfista na briga por uma vaga no WSL Finals, a última etapa do campeonato.

Para ser campeão, Yago Dora passou pelo também brasileiro Jadson André nas quartas de final, com boas ondas e manobras. Na semifinal, enfrentou o bicampeão mundial John John Florence e venceu o havaiano na consistência. Numa bateria sem grandes ondas, o catarinense passou para a sua primeira decisão em grandes circuitos na carreira.

Frente a frente com Ewing, Dora caiu no mar sem grandes ondas e tentou algumas manobras, mas não conseguiu encaixar. Quando a bateria já caminhava para o fim, faltando pouco mais de 15 minutos, o brasileiro arriscou um aéreo que levantou o público na areia e arrancou a nota 10 dos jurados, ficando com o título.

"Depois de Floripa, que é minha casa, Saquarema é o lugar que eu mais me sinto em casa. Foi uma semana especial, a melhor da minha vida. Mesmo nos dias flat eu me diverti muito. Foi especial mesmo quando o surfe não estava bom. Tinha uma vibe incrível rolando. Hoje foi o melhor dia de todos para fechar essa semana incrível", disse Dora, que nasceu em Curitiba, mas mora na capital catarinense desde os três anos de idade.

Os surfistas agora se preparam para a etapa da África do Sul, em Jeffreys Bay, a partir do dia 13 de julho. Com a pontuação deste sábado, Yago Dora sobe para quinto lugar no ranking mundial e entra na disputa por uma vaga no WSL Finals, que ocorre com os cinco melhores surfistas da temporada. Na lista, o Brasil também conta com João "Chumbinho" Chianca em terceiro e o líder Filipe Toledo, ambos eliminados nas oitavas de final no Rio.C