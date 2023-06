Santos empata na Vila e completa 11 jogos sem vitória

Da Redação



30/06/2023 | 13:33



O Santos empatou sem gols na noite de ontem contra o Blooming e se despediu da Copa Sulamericana de forma decepcionate. A partida marcou a estreia do técnico Paulo Turra como técnico santista. O peixe teve a bola do jogo aos 55 minutos do segundo tempo, em um pênalti que Lucas Lima bateu na trave. Os bolivianos ainda atuaram com um jogador a menos por 17 minutos, Agora, o time da Vila Belmiro já soma 11 partidas sem vitória.