Após internação, Herbert Vianna está fazendo tratamento contra pneumonia bacteriana

29/06/2023 | 17:10



Herbert Vianna, um dos integrantes da banda Paralamas do Sucesso, deu um susto em seus fãs ao ser internado no Hospital Copa D'Or e diagnosticado com uma pneumonia leve. E, por manter a discrição sobre sua vida pessoal, ele não publicou nada nas redes sociais.

A assessoria do hospital revelou que Herbert está com pneumonia bacteriana, uma inflamação nos pulmões causada por bactérias. Entretanto, o artista está sendo super bem cuidado e tratado.

Além dos antibióticos, ele está passando por uma fisioterapia respiratória e suporte de oxigenioterapia. E para o alívio de todos, Vianna não precisa de ajuda de aparelhos para respirar. Confira, a seguir, o boletim médico na íntegra:

O Sr. Herbert Vianna foi internado na última quarta-feira, dia 28, no Hospital Copa D'Or com pneumonia bacteriana, tendo sido prontamente iniciada terapia antibiótica venosa, fisioterapia respiratória e suporte de oxigenioterapia. [Ele] Está respondendo adequadamente ao tratamento proposto, estando lúcido e respirando por meios próprios.

Melhoras, Herbert!